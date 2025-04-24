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Более 16 тысяч человек прятались в метро Киева во время атаки рф, станция "Лукьяновская" в очередной раз пострадала

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Во время массированной атаки рф, в метро Киева скрывалось более 16 тысяч человек, из них 1 660 - дети. Также, повреждениям подверглась станция «Лукьяновская».

Более 16 тысяч человек прятались в метро Киева во время атаки рф, станция "Лукьяновская" в очередной раз пострадала

Более 1600 детей укрывались в киевском метрополитене в период массированного комбинированного обстрела столицы российскими захватчиками. Вместе с тем, повреждения из-за атаки оккупантов получила станция "Лукьяновская", - говорится о стеклянном куполе и фасаде.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Детали

24 апреля, на станциях киевского метрополитена во время массированного комбинированного обстрела столицы укрывалось более 16 000 человек, из которых 1 660 – дети.

 - информирует коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».

46 подземных станций работают круглосуточно в режиме укрытия, напомнили в пресс-службе метрополитена столицы. На время воздушной тревоги открыты все без исключения вестибюли.

Также подтвердили, что станция "Лукьяновская" уже в пятый раз получила повреждения.

Повреждены стеклянный купол и фасад, ударной волной вырвало часть ДСП, посечено название станции. Специалисты метрополитена активно работают над устранением последствий. Некоторые участки вестибюля временно ограждены. 

- информирует «Киевский метрополитен».

Напомним

В результате ночной ракетной атаки 24 апреля в Киеве поврежден Центральный дворец бракосочетаний. Регистрации временно перенесены в другие отделы.

В киевских больницах находится 31 человек, в том числе 5 детей, после ночной атаки. Общее количество пострадавших в столице достигает 70 человек, продолжается разбор завалов в Святошинском районе.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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