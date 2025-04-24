У Києві після нічної атаки в лікарнях 31 людина, серед них 5 дітей
Київ • УНН
У київських лікарнях перебуває 31 людина, в тому числі 5 дітей, після нічної атаки. Загальна кількість постраждалих у столиці сягає 70 людей, триває розбір завалів у Святошинському районі.
У лікарнях Києва наразі перебуває 31 людина, в тому числі - 5 дітей. Загальна кількість постраждалих у столиці сягає семи десятків людей. Про це повідомив мер Києва Володимир Кличко, передає УНН.
"У лікарнях столиці за цей час перебуває 31 людина, в тому числі - 5 дітей. Загалом, внаслідок нічної атаки, постраждали 70 людей", - йдеться у дописі.
Кличко також повідомив, що остаточна інформація щодо кількості загиблих уточнюється, адже рятувальники продовжують розбирати завали у двох пошкоджених будинків у Святошинському районі.
Нагадаємо
24 квітня росіяни здійснили комбінований удар по Україні. Найбільше постраждав Київ, де загинуло щонайменше 9 осіб. Рятувальники працювали на 13 локаціях. Найбільш трагічні наслідки у Святошинському районі.