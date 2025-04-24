В Киеве после ночной атаки в больницах 31 человек, среди них 5 детей

В больницах Киева сейчас находится 31 человек, в том числе - 5 детей. Общее количество пострадавших в столице достигает семи десятков человек. Об этом сообщил мэр Киева Владимир Кличко, передает УНН.

"В больницах столицы за это время находится 31 человек, в том числе - 5 детей. В целом, в результате ночной атаки, пострадали 70 человек", - говорится в заметке.

Кличко также сообщил, что окончательная информация о количестве погибших уточняется, ведь спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе.

Напомним

24 апреля россияне совершили комбинированный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев, где погибло по меньшей мере 9 человек. Спасатели работали на 13 локациях. Наиболее трагические последствия в Святошинском районе.