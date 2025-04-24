В Киеве после ночной атаки в больницах 31 человек, среди них 5 детей

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов
05:06 • 15392 просмотра

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

23 апреля, 17:58 • 48669 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 94786 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 116967 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 70882 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 116206 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 50162 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 40858 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 33256 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 35952 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+23°
1м/с
42%
746 мм
Популярные новости

Враг нанес масштабный удар по Киеву

23 апреля, 22:34 • 33356 просмотра

Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага

23 апреля, 22:52 • 31996 просмотра

Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом

23 апреля, 23:23 • 20510 просмотра

США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW

03:28 • 60199 просмотра

Враг вывел 11 ракетоносителей с "Калибрами" на борту в Черное море - ВМС ВСУ

03:44 • 15212 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 116970 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 74049 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 116212 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 86673 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 101774 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Ермак

Андрей Сибига

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Лондон

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

06:58 • 2062 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 30018 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 37727 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 49003 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 47640 просмотра
Актуальное

Facebook

Тесла Модель Y

Шахед-136

Твиттер

Хранитель

В Киеве после ночной атаки в больницах 31 человек, среди них 5 детей

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

В киевских больницах находится 31 человек, в том числе 5 детей, после ночной атаки. Общее количество пострадавших в столице достигает 70 человек, продолжается разбор завалов в Святошинском районе.

В Киеве после ночной атаки в больницах 31 человек, среди них 5 детей

В больницах Киева сейчас находится 31 человек, в том числе - 5 детей. Общее количество пострадавших в столице достигает семи десятков человек. Об этом сообщил мэр Киева Владимир Кличко, передает УНН.

"В больницах столицы за это время находится 31 человек, в том числе - 5 детей. В целом, в результате ночной атаки, пострадали 70 человек", - говорится в заметке.

Кличко также сообщил, что окончательная информация о количестве погибших уточняется, ведь спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе.

Напомним

24 апреля россияне совершили комбинированный удар по  Украине. Больше всего пострадал Киев, где погибло по меньшей мере 9 человек. Спасатели работали на 13 локациях. Наиболее трагические последствия в Святошинском районе.

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Украина
Киев
Brent
$66.59
Bitcoin
$92,404.90
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,336.89
Ethereum
$1,768.14