В Киеве после ночной атаки в больницах 31 человек, среди них 5 детей
Киев • УНН
В киевских больницах находится 31 человек, в том числе 5 детей, после ночной атаки. Общее количество пострадавших в столице достигает 70 человек, продолжается разбор завалов в Святошинском районе.
В больницах Киева сейчас находится 31 человек, в том числе - 5 детей. Общее количество пострадавших в столице достигает семи десятков человек. Об этом сообщил мэр Киева Владимир Кличко, передает УНН.
"В больницах столицы за это время находится 31 человек, в том числе - 5 детей. В целом, в результате ночной атаки, пострадали 70 человек", - говорится в заметке.
Кличко также сообщил, что окончательная информация о количестве погибших уточняется, ведь спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе.
Напомним
24 апреля россияне совершили комбинированный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев, где погибло по меньшей мере 9 человек. Спасатели работали на 13 локациях. Наиболее трагические последствия в Святошинском районе.