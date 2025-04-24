В Киеве на станции метро "Крещатик" пассажир попал под поезд: движение поездов ограничено

На станции столичного метро "Крещатик" пассажир попал под поезд, ряд станций закрыт на вход для пассажиров, передает УНН со ссылкой на КГГА.

На станции "Крещатик" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны все необходимые специалисты. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы - говорится в сообщении.

Детали

По данным КГГА, станции метро "Университет", "Театральная", "Крещатик" закрыты на вход для пассажиров.

Кроме того, временно закрыты пересадочные узлы: "Крещатик" – "Майдан Независимости", "Театральная" – "Золотые ворота".

Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная".

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