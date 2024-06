Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

В жаркие летние дни зрителей ждет ряд новых фильмов и мультфильмов, которые расскажут невероятные, захватывающие и разнообразные истории. Заставят с головой окунуться в мир кино. УНН предлагает подборку фильмов показ которых стартует в июле.

Гадкий я 4 (Despicable Me 4) - Для Грю, Люси, Марго, Эдит и Агнес начинается новый этап в жизни, ведь они приветствуют нового члена семьи, Гру младшего, который намерен хорошенько пощекотать нервы своему папе. Грю сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его девушки Валентины, и семья вынуждена бежать.

Жанры: Комедия, Мультфильм, Приключения

Продолжительность: 1 г. 23 мин.

Страна: США Мировая премьера: 3 июля 2024 года

Твистеры (Twisters) 2024 - По сюжету фильма команда ученых-метеорологов сталкивается с серией мощных и непредсказуемых смерчей, вызывающих разрушения и настоящий адреналиновый взрыв. Главные герои объединяют свои усилия, чтобы исследовать серию аномальных смерчей, возникающих в разных частях мира. Каждый член команды имеет свою уникальную историю и мотивацию. В ходе исследований они сталкиваются не только с силой стихии, но и с личными страхами, учась преодолевать их для достижения цели.

Жанр: Триллер, Приключения, Боевик

Режиссер: Ли Айзек Чун

Страна: США

Премьера: 17 июля 2024 года

Главные герои: Глен Пауэлл, Кирнан Шипка, Дэвид Коренсвет, Мора Тирни, Дейзи Эдгар-Джонс, Кэти М. О'Брайан, Энтони Рамос, Саша Лейн, Дэрил МакКормак, Гарри Хадден-Патон, Брэндон Переа, Стивен Оюнг и другие.

Забери меня на Луну (Fly Me to the Moon) 2024 - События в картине разворачиваются в 1968 году. Привлеченная, чтобы улучшить публичный имидж NASA, маркетолог Келли Джонс сеет хаос в и без того сложной задаче руководителя запуска Коула Дэвиса - отправить человека на Луну. Когда Белый дом признает миссию слишком важной, чтобы ее провалить, Келли Джонс поручают организовать фальшивую посадку на Луну в качестве резерва.

Жанр: Сатира, Комедия

Страна: США, Великобритания Режиссер: Грег Берланти

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум, Вуди Гаррельсон, Джим Рэш, Рэй Романо, Джо Крест

Мировая премьера: 11 июля 2024 года

Максин XXX (MaXXXine) 2024 - Голливуд 1980-х. Амбициозная звезда фильмов для взрослых Максин мечтает пробиться в большое кино и наконец получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг нее, Максин понимает, что кровавый след тянется к ее прошлому.

Жанр: Горор, Лешер

Страна: Великобритания

Режиссер: Тай Уэст

В главных ролях: Миа Гот, Мозес Самни, Элизабет Дебик, Мишель Монаган, Бобби Каннавале, Лили Коллинз, Эшли Николетт Френджипани, Джанкарло Эспозито и Кевин Бейкон.

Премьера: 4 июля 2004 года

Крепостная (The Peasants) - В фильм "Крепостная" рассказывается история Ягны, молодой женщины в польской деревне в конце 19-го века. В этом очаге сплетен и постоянных вражд богатых и бедных держит вместе лишь гордость за свою землю, преданность колоритным традициям и глубоко укоренившийся патриархат. Главная героиня решив выбрать собственный жизненный путь, оказывается между противоречивыми желаниями богатого фермера села, его старшего сына и властных мужчин. Сопротивление Янги приводит ее на путь трагического столкновения с сельской общиной.

Страна: Польша, Сербия, Литва

Режиссер: Дорота Кобела, Хью Уэлшман

Жанр: Драма

Премьера в Украине: 11 июля 2024 года