Дефіцит крові: у Центрі Шалімова шукають донорів

У Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова наразі гостра потреба в донорській крові. Потрібні всі групи, але особливо не вистачає ІІ+. Про це пише УНН із посиланням на ННЦХТ ім. О.О. Шалімова.

Деталі

Один донор може врятувати до трьох життів, адже з однієї донації отримують еритроцитарну масу, плазму та тромбоцити.

Прийом донорів - у будні з 8:45 до 12:00

Адреса: вул. Академіка Шалімова 30, ДУ "Національний науковий центр хірургії і трансплантології ім.О.О. Шалімова", новий корпус, відділення трансфузіології та екстракорпоральних методів гемокорекції.

Тел.: 095-867-09-86

Обовʼязково мати документ, що посвідчує особу.

Пам’ятка донора

Вимоги до донора:

вік: від 18 до 60 років;

вага: не менше 50 кг;

гарне самопочуття, відсутність хронічних захворювань у стадії загострення;

відсутність інфекційних захворювань (гепатит, ВІЛ, сифіліс тощо).

Підготовка (за 1–3 дні):

добре виспіться перед днем здачі.

Не вживайте:

алкоголь - мінімум за 48 годин;

ліки - мінімум за 72 години;

жирну, смажену, копчену їжу - за добу;

пийте багато води або чаю (але не молоко, не соки);

легка вечеря напередодні, легкий сніданок у день донації (солодкий чай, печиво, каша).

У день донації:

візьміть з собою документ, що посвідчує особу;

не приходьте натщесерце!;

повідомте лікаря про перенесені захворювання та прийом ліків;

перед здачею — медичний огляд (тиск, пульс, рівень гемоглобіну).

Після здачі крові:

відпочиньте 10–15 хвилин;

не паліть щонайменше 2 години;

уникайте фізичних навантажень протягом доби;

пийте більше рідини, харчуйтесь поживно.

Повторно здавайте кров:

чоловіки - не частіше ніж 5 разів на рік;

жінки - не частіше ніж 4 рази на рік.

Нагадаємо

В Україні за 3 місяці здійснили 134 пересадки органів у 15 центрах. Найбільше в Центрі Шалімова - 28, у Львові - 34. У листі очікування зараз 3749 пацієнтів.