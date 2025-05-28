Дефіцит крові: у Центрі Шалімова шукають донорів
Київ • УНН
У Центрі хірургії імені Шалімова гостра нестача донорської крові, особливо II+. Один донор може врятувати до трьох життів, тож запрошують усіх охочих.
У Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова наразі гостра потреба в донорській крові. Потрібні всі групи, але особливо не вистачає ІІ+. Про це пише УНН із посиланням на ННЦХТ ім. О.О. Шалімова.
Деталі
Один донор може врятувати до трьох життів, адже з однієї донації отримують еритроцитарну масу, плазму та тромбоцити.
Прийом донорів - у будні з 8:45 до 12:00
Адреса: вул. Академіка Шалімова 30, ДУ "Національний науковий центр хірургії і трансплантології ім.О.О. Шалімова", новий корпус, відділення трансфузіології та екстракорпоральних методів гемокорекції.
Тел.: 095-867-09-86
Обовʼязково мати документ, що посвідчує особу.
Пам’ятка донора
Вимоги до донора:
- вік: від 18 до 60 років;
- вага: не менше 50 кг;
- гарне самопочуття, відсутність хронічних захворювань у стадії загострення;
- відсутність інфекційних захворювань (гепатит, ВІЛ, сифіліс тощо).
Підготовка (за 1–3 дні):
- добре виспіться перед днем здачі.
Не вживайте:
- алкоголь - мінімум за 48 годин;
- ліки - мінімум за 72 години;
- жирну, смажену, копчену їжу - за добу;
- пийте багато води або чаю (але не молоко, не соки);
- легка вечеря напередодні, легкий сніданок у день донації (солодкий чай, печиво, каша).
У день донації:
- візьміть з собою документ, що посвідчує особу;
- не приходьте натщесерце!;
- повідомте лікаря про перенесені захворювання та прийом ліків;
- перед здачею — медичний огляд (тиск, пульс, рівень гемоглобіну).
Після здачі крові:
- відпочиньте 10–15 хвилин;
- не паліть щонайменше 2 години;
- уникайте фізичних навантажень протягом доби;
- пийте більше рідини, харчуйтесь поживно.
Повторно здавайте кров:
- чоловіки - не частіше ніж 5 разів на рік;
- жінки - не частіше ніж 4 рази на рік.
Нагадаємо
В Україні за 3 місяці здійснили 134 пересадки органів у 15 центрах. Найбільше в Центрі Шалімова - 28, у Львові - 34. У листі очікування зараз 3749 пацієнтів.