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Дефіцит крові: у Центрі Шалімова шукають донорів

Київ • УНН

 • 694 перегляди

У Центрі хірургії імені Шалімова гостра нестача донорської крові, особливо II+. Один донор може врятувати до трьох життів, тож запрошують усіх охочих.

Дефіцит крові: у Центрі Шалімова шукають донорів

У Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова наразі гостра потреба в донорській крові. Потрібні всі групи, але особливо не вистачає ІІ+. Про це пише УНН із посиланням на ННЦХТ ім. О.О. Шалімова.

Деталі

Один донор може врятувати до трьох життів, адже з однієї донації отримують еритроцитарну масу, плазму та тромбоцити.

Прийом донорів - у будні з 8:45 до 12:00

Адреса: вул. Академіка Шалімова 30, ДУ "Національний науковий центр хірургії і трансплантології ім.О.О. Шалімова", новий корпус, відділення трансфузіології та екстракорпоральних методів гемокорекції.

Тел.: 095-867-09-86

Обовʼязково мати документ, що посвідчує особу.

Пам’ятка донора

Вимоги до донора:

  • вік: від 18 до 60 років;
    • вага: не менше 50 кг;
      • гарне самопочуття, відсутність хронічних захворювань у стадії загострення;
        • відсутність інфекційних захворювань (гепатит, ВІЛ, сифіліс тощо).

          Підготовка (за 1–3 дні):

          • добре виспіться перед днем здачі.

            Не вживайте:

            • алкоголь - мінімум за 48 годин;
              • ліки - мінімум за 72 години;
                • жирну, смажену, копчену їжу - за добу;
                  • пийте багато води або чаю (але не молоко, не соки);
                    • легка вечеря напередодні, легкий сніданок у день донації (солодкий чай, печиво, каша).

                      У день донації:

                      • візьміть з собою документ, що посвідчує особу;
                        • не приходьте натщесерце!;
                          • повідомте лікаря про перенесені захворювання та прийом ліків;
                            •  перед здачею — медичний огляд (тиск, пульс, рівень гемоглобіну).

                              Після здачі крові:

                              • відпочиньте 10–15 хвилин;
                                • не паліть щонайменше 2 години;
                                  • уникайте фізичних навантажень протягом доби;
                                    • пийте більше рідини, харчуйтесь поживно.

                                      Повторно здавайте кров:

                                      • чоловіки - не частіше ніж 5 разів на рік;
                                        • жінки - не частіше ніж 4 рази на рік.

                                          Нагадаємо

                                          В Україні за 3 місяці здійснили 134 пересадки органів у 15 центрах. Найбільше в Центрі Шалімова - 28, у Львові - 34. У листі очікування зараз 3749 пацієнтів.

                                          Яна Соколівська

                                          Яна Соколівська

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