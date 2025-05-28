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Дефицит крови: в Центре Шалимова ищут доноров

Киев • УНН

 • 446 просмотра

В Центре хирургии имени Шалимова острая нехватка донорской крови, особенно II+. Один донор может спасти до трех жизней, поэтому приглашают всех желающих.

Дефицит крови: в Центре Шалимова ищут доноров

В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова сейчас острая потребность в донорской крови. Нужны все группы, но особенно не хватает ІІ+. Об этом пишет УНН со ссылкой на ННЦХТ им. А.А. Шалимова.

Детали

Один донор может спасти до трех жизней, ведь из одной донации получают эритроцитарную массу, плазму и тромбоциты.

Прием доноров - в будни с 8:45 до 12:00

Адрес: ул. Академика Шалимова 30, ГУ "Национальный научный центр хирургии и трансплантологии им.А.А. Шалимова", новый корпус, отделение трансфузиологии и экстракорпоральных методов гемокоррекции.

Тел.: 095-867-09-86

Обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

Памятка донора

Требования к донору:

  • возраст: от 18 до 60 лет;
    • вес: не менее 50 кг;
      • хорошее самочувствие, отсутствие хронических заболеваний в стадии обострения;
        • отсутствие инфекционных заболеваний (гепатит, ВИЧ, сифилис и т.д.).

          Подготовка (за 1–3 дня):

          • хорошо выспитесь перед днем сдачи.

            Не употребляйте:

            • алкоголь - минимум за 48 часов;
              • лекарства - минимум за 72 часа;
                • жирную, жареную, копченую пищу - за сутки;
                  • пейте много воды или чая (но не молоко, не соки);
                    • легкий ужин накануне, легкий завтрак в день донации (сладкий чай, печенье, каша).

                      В день донации:

                      • возьмите с собой документ, удостоверяющий личность;
                        • не приходите натощак!;
                          • сообщите врачу о перенесенных заболеваниях и приеме лекарств;
                            •  перед сдачей — медицинский осмотр (давление, пульс, уровень гемоглобина).

                              После сдачи крови:

                              • отдохните 10–15 минут;
                                • не курите минимум 2 часа;
                                  • избегайте физических нагрузок в течение суток;
                                    • пейте больше жидкости, питайтесь питательно.

                                      Повторно сдавайте кровь:

                                      • мужчины - не чаще чем 5 раз в год;
                                        • женщины - не чаще чем 4 раза в год.

                                          Напомним

                                          В Украине за 3 месяца осуществили 134 пересадки органов в 15 центрах. Больше всего в Центре Шалимова - 28, во Львове - 34. В листе ожидания сейчас 3749 пациентов.

                                          Яна Соколовская

                                          Яна Соколовская

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