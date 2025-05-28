Дефицит крови: в Центре Шалимова ищут доноров
Киев • УНН
В Центре хирургии имени Шалимова острая нехватка донорской крови, особенно II+. Один донор может спасти до трех жизней, поэтому приглашают всех желающих.
В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова сейчас острая потребность в донорской крови. Нужны все группы, но особенно не хватает ІІ+. Об этом пишет УНН со ссылкой на ННЦХТ им. А.А. Шалимова.
Детали
Один донор может спасти до трех жизней, ведь из одной донации получают эритроцитарную массу, плазму и тромбоциты.
Прием доноров - в будни с 8:45 до 12:00
Адрес: ул. Академика Шалимова 30, ГУ "Национальный научный центр хирургии и трансплантологии им.А.А. Шалимова", новый корпус, отделение трансфузиологии и экстракорпоральных методов гемокоррекции.
Тел.: 095-867-09-86
Обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.
Памятка донора
Требования к донору:
- возраст: от 18 до 60 лет;
- вес: не менее 50 кг;
- хорошее самочувствие, отсутствие хронических заболеваний в стадии обострения;
- отсутствие инфекционных заболеваний (гепатит, ВИЧ, сифилис и т.д.).
Подготовка (за 1–3 дня):
- хорошо выспитесь перед днем сдачи.
Не употребляйте:
- алкоголь - минимум за 48 часов;
- лекарства - минимум за 72 часа;
- жирную, жареную, копченую пищу - за сутки;
- пейте много воды или чая (но не молоко, не соки);
- легкий ужин накануне, легкий завтрак в день донации (сладкий чай, печенье, каша).
В день донации:
- возьмите с собой документ, удостоверяющий личность;
- не приходите натощак!;
- сообщите врачу о перенесенных заболеваниях и приеме лекарств;
- перед сдачей — медицинский осмотр (давление, пульс, уровень гемоглобина).
После сдачи крови:
- отдохните 10–15 минут;
- не курите минимум 2 часа;
- избегайте физических нагрузок в течение суток;
- пейте больше жидкости, питайтесь питательно.
Повторно сдавайте кровь:
- мужчины - не чаще чем 5 раз в год;
- женщины - не чаще чем 4 раза в год.
Напомним
В Украине за 3 месяца осуществили 134 пересадки органов в 15 центрах. Больше всего в Центре Шалимова - 28, во Львове - 34. В листе ожидания сейчас 3749 пациентов.