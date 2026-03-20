"Кібер-АТЕШ" дізналися про численні злочини всередині армії рф - деталі

Фахівці "Кібер-АТЕШ" отримали доступ до закритих аналітичних матеріалів російських силових структур, у яких описано численні злочини всередині армії рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Деталі

Цей документ містить відомості про масштабну корупцію, фіктивні поранення та зловживання серед військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.

У російських підрозділах широко поширені схеми незаконного отримання багатомільйонних виплат за "поранення". Деякі військовослужбовці навмисно підривають поруч із собою гранати, завдають собі каліцтв або оформлюють фіктивні документи.

За даними партизанського руху "АТЕШ", в окремих випадках поранення навіть імітують хірургічним шляхом - у тіла військовослужбовців імплантують осколки, щоб створити видимість бойових поранень і отримати належні виплати.

Нагадаємо

У росії через втрати на війні з Україною поглибилась демографічна криза до критичного рівня. На цьому тлі кремль активізував пропаганду багатодітності, запровадив виплати вагітним школяркам та посилив тиск на жінок і лікарів.