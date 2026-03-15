У рф посилили тиск на жінок і лікарів через провал із народжуваністю

Масштабні втрати у війні проти України поглибили демографічну кризу в росії до критичного рівня. На цьому тлі кремль активізував пропаганду багатодітності, запровадив виплати вагітним школяркам та посилив тиск на жінок і лікарів, повідомляє УНН із посиланням на інформацію від Служби зовнішньої розвідки України.

Деталі

За наявними даними, коефіцієнт народжуваності в росії у 2025 році становив 1,37 дитини на жінку, тоді як мінімально необхідний рівень для відтворення населення оцінюється у 2,1. На тлі погіршення демографічної ситуації російська влада, як зазначається, переорієнтовує пропагандистську машину на репродуктивний тиск.

З початку повномасштабного вторгнення кількість публікацій про багатодітність у російських медіа, за даними СЗРУ, зросла у сім разів. Водночас у містах країни поширюють рекламні кампанії із закликами народжувати дітей. У таких повідомленнях акцент роблять не на підтримці сімей чи цінності батьківства, а на маніпулятивних меседжах, спрямованих на тиск на жінок.

Окрему ставку російська влада робить на підліткову народжуваність. У низці регіонів рф, зокрема від алтаю до брянщини, у 2025-2026 роках запроваджують виплати у розмірі від 100 до 150 тисяч рублів для вагітних школярок.

Паралельно в росії, за наведеними даними, посилюється тиск і на медичну спільноту. Зокрема, фонд "Женщины за жизнь" проводив так звані "контрольні закупівлі абортів", перевіряючи, наскільки активно лікарі відмовляють пацієнток від процедури. В інформаційних матеріалах також використовуються гасла на кшталт "Захисти мене сьогодні, а я тебе завтра", що фактично пов’язує народження дітей із майбутнім поповненням армії.

Окупанти стимулюють народжуваність на ТОТ для посилення претензій на території - ISW