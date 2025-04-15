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The Guardian

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Окупанти стимулюють народжуваність на ТОТ для посилення претензій на території - ISW

Київ • УНН

 • 2234 перегляди

російська окупаційна влада впроваджує програми збільшення народжуваності на ТОТ, щоб створити ілюзію переваги російського населення. Це робиться для обґрунтування незаконних претензій рф на ці землі.

Окупанти стимулюють народжуваність на ТОТ для посилення претензій на території - ISW

Російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) реалізує проєкти зі збільшення народжуваності, щоб стимулювати зростання населення та сприяти незаконним претензіям росії на захоплені території. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що нещодавно окупаційний голова Запорізької області євген балицький схвалив регіональну програму підвищення народжуваності в регіоні.

Специфіка запропонованої регіональної програми незрозуміла, але пропозиція балицького узгоджується з іншими проєктами, які російські окупаційні чиновники розпочали, щоб заохотити зростання населення на окупованих територіях

- стверджують аналітики.

Вони також вказують, що окупаційний голова Херсонської області володимир сальдо заявив, що росія планує до 2030 року відновити роботу всіх дитсадків в окупованій Херсонській області, а до 2044 року побудувати 55 нових дошкільних закладів для 6700 дітей. Він зазначив, що заплановані нові дошкільні заклади "розраховані на зростання населення".

росія вже кілька десятиліть переживає демографічну кризу, спричинену зниженням народжуваності, низькою тривалістю життя, високим рівнем еміграції та старінням населення. Війна в Україні загострила багато з цих факторів, але росія продовжує намагатися стимулювати зростання населення, щоб подолати існуючі та нові демографічні виклики

- зазначають в ISW.

Як скоротилося населення України через війну - нові дані Інституту демографії25.02.25, 16:03 • 35707 переглядiв

Там акцентують, що окупація України росією частково має на меті компенсувати демографічний спад рф, оскільки вона розглядає українських громадян як демографічний актив, який може бути примусово інтегрований до російської федерації.

"Вищий рівень народжуваності на окупованих територіях означає, що російська окупаційна влада надаватиме більше російських паспортів та виховуватиме покоління дітей під російським правлінням, що зрештою створює хибне враження, що росія має право на ці незаконно окуповані території через переважання російських громадян, які там проживають", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

За даними ISW, росія розширює виробництво та розробку дронів, використовуючи інфраструктуру та людей на тимчасово окупованих територіях України. Заводи та навчальні центри інтегровані в російську систему.

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України21.03.25, 05:10 • 100895 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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