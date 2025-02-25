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Як скоротилося населення України через війну - нові дані Інституту демографії

Як скоротилося населення України через війну - нові дані Інституту демографії

Київ • УНН

 • 35648 перегляди

На підконтрольній території України проживає близько 31,5 млн осіб. Демографічні втрати через війну становлять 10 млн, з яких 4,5 млн виїхали за кордон, третина з них - підлітки до 18 років.

Чисельність населення України на підконтрольній уряду території наразі становить близько 31,5 мільйона осіб, що означає, що демографічні втрати через війну сягають близько 10 мільйонів осіб. Це практично чверть від загальної чисельності населення країни до початку агресії росії в 2014 році. Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

Деталі 

"За оцінками, які ми робили вже зараз, чисельність населення України на підконтрольній легітимній українській владі території сягає приблизно 31,5 млн. Тобто, безпосередньо демографічні втрати внаслідок війни станом на середину 2024-го року сягають близько 10 мільйонів осіб. Це майже чверть всього населення України до агресії 2014-го року", - зазначила Лібанова.

Зокрема, за словами експертки, тих, хто залишив Україну, близько 4,5 мільйона, з яких третина - підлітки до 18 років. Натомість лише 6% становлять особи старше 65 років, що свідчить про значне посилення процесу старіння нації в умовах війни. Демографічні втрати, особливо серед молоді та жінок репродуктивного віку, ставлять під загрозу демографічне зростання та майбутній розвиток країни.

Менше, ніж торік: у Києві назвали кількість народжених у перший день нового року02.01.25, 12:57 • 145272 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійна
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