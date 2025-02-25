Как сократилось население Украины из-за войны - новые данные Института демографии

Численность населения Украины на подконтрольной правительству территории сейчас составляет около 31,5 миллиона человек, что означает, что демографические потери из-за войны достигают около 10 миллионов человек. Это практически четверть от общей численности населения страны до начала агрессии россии в 2014 году. Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

Детали

"По оценкам, которые мы делали уже сейчас, численность населения Украины на подконтрольной легитимной украинской власти территории достигает примерно 31,5 млн. То есть, непосредственно демографические потери в результате войны по состоянию на середину 2024-го года достигают около 10 миллионов человек. Это почти четверть всего населения Украины до агрессии 2014-го года", - отметила Либанова.

В частности, по словам эксперта, тех, кто покинул Украину, около 4,5 миллиона, из которых треть - подростки до 18 лет. Зато только 6% составляют лица старше 65 лет, что свидетельствует о значительном усилении процесса старения нации в условиях войны. Демографические потери, особенно среди молодежи и женщин репродуктивного возраста, ставят под угрозу демографический рост и будущее развитие страны.

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