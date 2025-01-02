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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Киев  •  УНН

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1 января 2025 года в столице Украины появилось на свет 35 младенцев, среди которых 20 девочек и 15 мальчиков. Это меньше по сравнению с 51 новорожденным в первый день 2024 года.

В первый день нового, 2025-го, года, 1 января, в Киеве родилось 35 детей, большинство из них - девочки. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Детали

«За 1 января 2025 года в Киеве родилось 35 детей, из них 15 мальчиков и 20 девочек», - сказала Вишневская.

Дополнение

1 января 2024 года в Киеве родился 51 малыш, причем девочек больше, чем мальчиков.

Социолог и руководитель института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Элла Либанова сообщала, что в Украине наблюдается демографический кризис, однако его причиной является не только война.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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