Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
Киев • УНН
1 января 2025 года в столице Украины появилось на свет 35 младенцев, среди которых 20 девочек и 15 мальчиков. Это меньше по сравнению с 51 новорожденным в первый день 2024 года.
В первый день нового, 2025-го, года, 1 января, в Киеве родилось 35 детей, большинство из них - девочки. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
Детали
«За 1 января 2025 года в Киеве родилось 35 детей, из них 15 мальчиков и 20 девочек», - сказала Вишневская.
Дополнение
1 января 2024 года в Киеве родился 51 малыш, причем девочек больше, чем мальчиков.
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