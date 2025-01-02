Менше, ніж торік: у Києві назвали кількість народжених у перший день нового року

У перший день нового, 2025-го, року, 1 січня, у Києві народилося 35 дітей, більшість з них - дівчатка. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.

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"За 1 січня 2025 року в Києві народилася 35 дітей, з них 15 хлопчиків та 20 дівчаток", - сказала Вишневська.

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1 січня 2024 року в Києві народився 51 малюк, причому дівчаток більше, ніж хлопчиків.

Соціологиня та очільниця інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Елла Лібанова повідомляла, що в Україні спостерігається демографічна криза, проте її причиною є не лише війна.