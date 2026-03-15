В рф усилили давление на женщин и врачей из-за провала с рождаемостью

Масштабные потери в войне против Украины углубили демографический кризис в россии до критического уровня. На этом фоне кремль активизировал пропаганду многодетности, ввел выплаты беременным школьницам и усилил давление на женщин и врачей, сообщает УНН со ссылкой на информацию от Службы внешней разведки Украины.

Детали

По имеющимся данным, коэффициент рождаемости в россии в 2025 году составил 1,37 ребенка на женщину, тогда как минимально необходимый уровень для воспроизводства населения оценивается в 2,1. На фоне ухудшения демографической ситуации российские власти, как отмечается, переориентируют пропагандистскую машину на репродуктивное давление.

С начала полномасштабного вторжения количество публикаций о многодетности в российских медиа, по данным СВР, выросло в семь раз. В то же время в городах страны распространяются рекламные кампании с призывами рожать детей. В таких сообщениях акцент делается не на поддержке семей или ценности отцовства, а на манипулятивных месседжах, направленных на давление на женщин.

Отдельную ставку российские власти делают на подростковую рождаемость. В ряде регионов рф, в частности от алтая до брянщины, в 2025-2026 годах вводятся выплаты в размере от 100 до 150 тысяч рублей для беременных школьниц.

Параллельно в россии, по приведенным данным, усиливается давление и на медицинское сообщество. В частности, фонд "Женщины за жизнь" проводил так называемые "контрольные закупки абортов", проверяя, насколько активно врачи отговаривают пациенток от процедуры. В информационных материалах также используются лозунги вроде "Защити меня сегодня, а я тебя завтра", что фактически связывает рождение детей с будущим пополнением армии.

