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Зеленский согласовал СБУ новые операции

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Зеленский согласовал новые операции СБУ после отчета о работе на фронте. Подразделение ЦСО "А" стало лидером по количеству поражений врага с начала года.

Зеленский согласовал СБУ новые операции

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, сегодня был доклад Службы безопасности Украины. Отчет по результатам за этот год на фронте и в операциях прежде всего. Воины СБУ – ЦСО "А" – номер один по поражениям врага на фронте с начала года.

Результативно мы защищаем свое государство, мы защищаем свою независимость. И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции 

- резюмировал Президент.

Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции Украины05.06.26, 15:42 • 26515 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина