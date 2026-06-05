Зеленский согласовал СБУ новые операции
Киев • УНН
Зеленский согласовал новые операции СБУ после отчета о работе на фронте. Подразделение ЦСО "А" стало лидером по количеству поражений врага с начала года.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, сегодня был доклад Службы безопасности Украины. Отчет по результатам за этот год на фронте и в операциях прежде всего. Воины СБУ – ЦСО "А" – номер один по поражениям врага на фронте с начала года.
Результативно мы защищаем свое государство, мы защищаем свою независимость. И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции
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