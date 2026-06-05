Зеленский согласовал СБУ новые операции

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции, передает УНН.

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По словам Зеленского, сегодня был доклад Службы безопасности Украины. Отчет по результатам за этот год на фронте и в операциях прежде всего. Воины СБУ – ЦСО "А" – номер один по поражениям врага на фронте с начала года.

Результативно мы защищаем свое государство, мы защищаем свою независимость. И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции - резюмировал Президент.

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