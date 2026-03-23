$43.820.1450.680.17
Окупанти на Луганщині масово вручають чоловікам приписи на блокпостах - партизани

Київ • УНН

 • 4936 перегляди

На окупованій Луганщині чоловікам старше 30 років вручають приписи для військового обліку. У разі відмови загарбники погрожують примусовими візитами.

Окупанти на Луганщині масово вручають чоловікам приписи на блокпостах - партизани

На тимчасово окупованій території Луганської області посилили контроль за чоловіками призовного віку. Про це повідомляють активісти руху "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За інформацією підпілля, на блокпостах представники окупаційних структур масово вручають приписи про необхідність стати на військовий облік.

Документи отримують не лише чоловіки призовного віку, а й особи старші 30 років. За словами активістів, такі дії спрямовані на розширення мобілізаційного ресурсу.

Погрози та примус

Активісти зазначають, що у разі відмови виконувати вимоги застосовуються погрози. Зокрема, окупаційні структури попереджають про можливі візити за місцем проживання з метою примусової постановки на облік.

Подібна практика вже застосовувалася на окупованих територіях у 2022 році.

За даними підпілля, нинішні дії пов’язані зі спробами компенсувати втрати російських військ за рахунок місцевого населення.

Активісти наголошують, що примусова мобілізація на окупованих територіях раніше призводила до значних втрат серед місцевих жителів.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Луганська область