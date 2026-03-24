Оккупанты стянули топливозаправщики на базу в Луганске АТЕШ
Киев • УНН
Партизаны АТЕШ зафиксировали скопление техники на территории бывшего предприятия. Объект стал главным логистическим центром снабжения горючего врага.
Во временно оккупированном Луганске российские войска перебросили значительное количество топливозаправщиков на одну из баз. Объект используется как ключевой логистический узел. Об этом сообщили партизаны АТЕШ, пишет УНН.
Детали
По данным партизанского движения, речь идет о территории бывшего предприятия "Транспеле" (ООО "Лаа-Транс").
После предыдущих ударов по нефтебазе активность на объекте существенно возросла. Там зафиксировано постоянное движение техники, увеличение количества грузовиков и усиление охраны.
На территории также действуют пешие патрули.
Роль объекта
Сообщается, что база фактически стала главным центром снабжения горючим для российских сил в регионе.
Оккупанты продолжают использовать поврежденную инфраструктуру, не проводя восстановительных работ.
Ранее Силы специальных операций наносили удары по нефтебазе в Луганске, к которым, по данным АТЕШ, были причастны агенты движения.
Координаты объекта: 48.5377334, 39.3547078.
Оккупанты на Луганщине массово вручают мужчинам предписания на блокпостах - партизаны23.03.26, 07:46 • 6436 просмотров