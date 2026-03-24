Оккупанты стянули топливозаправщики на базу в Луганске АТЕШ

ukenru
23 марта, 19:55 • 12715 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 29717 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 25943 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 26485 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 25342 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 17409 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 32993 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 41373 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 33392 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 56303 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
0.6м/с
74%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новые нефтяные пятна на Днестре и гибель птиц обнаружены на севере Молдовы23 марта, 21:05 • 13079 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 11877 просмотра
В порту Приморск после атаки продолжают гореть нефтяные резервуарыVideo23 марта, 22:13 • 14776 просмотра
Звезда «Сверхъестественного» Керри Энн Флеминг умерла от рака – сколько лет было актрисе23 марта, 22:44 • 7182 просмотра
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине23 марта, 23:22 • 18394 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 22749 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 27770 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 27489 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 32997 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 38194 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Литва
Реклама
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 12158 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 17058 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 15430 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 65135 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 65894 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Instagram
Фильм
Сериал

Оккупанты стянули топливозаправщики на базу в Луганске АТЕШ

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Партизаны АТЕШ зафиксировали скопление техники на территории бывшего предприятия. Объект стал главным логистическим центром снабжения горючего врага.

Оккупанты стянули топливозаправщики на базу в Луганске АТЕШ

Во временно оккупированном Луганске российские войска перебросили значительное количество топливозаправщиков на одну из баз. Объект используется как ключевой логистический узел. Об этом сообщили партизаны АТЕШ, пишет УНН.

Детали

По данным партизанского движения, речь идет о территории бывшего предприятия "Транспеле" (ООО "Лаа-Транс").

После предыдущих ударов по нефтебазе активность на объекте существенно возросла. Там зафиксировано постоянное движение техники, увеличение количества грузовиков и усиление охраны.

На территории также действуют пешие патрули.

Роль объекта

Сообщается, что база фактически стала главным центром снабжения горючим для российских сил в регионе.

Оккупанты продолжают использовать поврежденную инфраструктуру, не проводя восстановительных работ.

Ранее Силы специальных операций наносили удары по нефтебазе в Луганске, к которым, по данным АТЕШ, были причастны агенты движения.

Координаты объекта: 48.5377334, 39.3547078.

Оккупанты на Луганщине массово вручают мужчинам предписания на блокпостах - партизаны23.03.26, 07:46 • 6436 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Энергетика
Война в Украине
Луганск