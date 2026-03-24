Окупанти стягнули паливозаправники до бази в Луганську АТЕШ

У тимчасово окупованому Луганську російські війська перекинули значну кількість паливозаправників на одну з баз. Об’єкт використовується як ключовий логістичний вузол. Про це повідомили партизани АТЕШ, пише УНН.

Деталі

За даними партизанського руху, йдеться про територію колишнього підприємства "Транспеле" (ТОВ "Лаа-Транс").

Після попередніх ударів по нафтобазі активність на об’єкті суттєво зросла. Там зафіксовано постійний рух техніки, збільшення кількості вантажівок та посилення охорони.

На території також діють піші патрулі.

Роль об’єкта

Повідомляється, що база фактично стала головним центром постачання пального для російських сил у регіоні.

Окупанти продовжують використовувати пошкоджену інфраструктуру, не проводячи відновлювальних робіт.

Раніше Сили спеціальних операцій завдавали ударів по нафтобазі в Луганську, до яких, за даними АТЕШ, були причетні агенти руху.

Координати об’єкта: 48.5377334, 39.3547078.

