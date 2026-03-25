Офіцери рф масово списують та продають зброю на Запорізькому напрямку - АТЕШ

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Офіцери рф списують сучасну зброю як бойові втрати для продажу на чорному ринку. Рядовим окупантам видають старі АК-74, що постійно клинять у бою.

Офіцери рф масово списують та продають зброю на Запорізькому напрямку - АТЕШ

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про схему нелегального продажу зброї та боєприпасів у підрозділах армії рф на Запорізькому напрямку. За їхніми даними, до цього причетні командири рот і начальники складів. Про це пише УНН.

Деталі

За інформацією "АТЕШ", частину озброєння російські військові виводять з обліку, оформлюючи його як втрачене в бою або пошкоджене. Після цього зброю передають посередникам і продають через нелегальні канали.

Йдеться, зокрема, про сучасні автомати АК-12 і АК-102, які, за твердженням партизанів, потрапляють на чорний ринок та в кримінальне середовище через тимчасово окуповані Токмак і Мелітополь.

Чим це обертається для російських військових

Натомість рядовим окупантам, за даними "АТЕШ", видають застарілі автомати АК-74 та інші старі моделі.

У русі стверджують, що така зброя часто дає осічки або заклинює під час бою, що безпосередньо впливає на боєздатність підрозділів і збільшує втрати.

У "АТЕШ" зазначають, що самі російські військові усвідомлюють ситуацію, однак не можуть на неї вплинути.

За версією партизанів, поки командири заробляють на продажі сучасного озброєння, особовий склад відправляють на передову зі зброєю, яка може відмовити у критичний момент.

Степан Гафтко

