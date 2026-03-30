російські поранені масово помирають без евакуації на Костянтинівському напрямку – АТЕШ

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про критичну ситуацію в російських підрозділах на Костянтинівському напрямку. За їхніми даними, поранених військових рф після штурмів часто залишають просто на передових позиціях без евакуації на два-три дні, а інколи й довше. Про це пише УНН.

Деталі

Про це, як стверджують у русі, повідомив їхній агент зі складу 255-го мотострілецького полку армії рф.

За інформацією "АТЕШ", у російських підрозділах катастрофічно бракує медичних груп, а ті, що залишилися, фізично не встигають забирати всіх поранених.

Хлопців залишають лежати по три доби – цитують у русі слова свого агента.

Там також стверджують, що командири регулярно подають запити на підсилення медслужби, однак місяцями не отримують відповіді.

У "АТЕШ" заявляють, що частина російських військових гине не від самих бойових ушкоджень, а через те, що допомога надходить занадто пізно або не надходить взагалі.

За словами партизанів, отриману інформацію вже передано Силам оборони України.

