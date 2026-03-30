$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.5м/с
75%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ішак Дар
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Жовенель Моїз
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Єгипет
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 23073 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 23261 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 24597 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 28417 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 31899 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
The New York Times
Brent

російські поранені масово помирають без евакуації на Костянтинівському напрямку – АТЕШ

Київ • УНН

 • 2304 перегляди

Окупантів залишають на позиціях без допомоги на кілька діб через дефіцит медиків. Командування ігнорує запити на підсилення медичних груп на фронті.

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про критичну ситуацію в російських підрозділах на Костянтинівському напрямку. За їхніми даними, поранених військових рф після штурмів часто залишають просто на передових позиціях без евакуації на два-три дні, а інколи й довше. Про це пише УНН.

Деталі

Про це, як стверджують у русі, повідомив їхній агент зі складу 255-го мотострілецького полку армії рф.

За інформацією "АТЕШ", у російських підрозділах катастрофічно бракує медичних груп, а ті, що залишилися, фізично не встигають забирати всіх поранених.

Хлопців залишають лежати по три доби

– цитують у русі слова свого агента.

Там також стверджують, що командири регулярно подають запити на підсилення медслужби, однак місяцями не отримують відповіді.

У "АТЕШ" заявляють, що частина російських військових гине не від самих бойових ушкоджень, а через те, що допомога надходить занадто пізно або не надходить взагалі.

За словами партизанів, отриману інформацію вже передано Силам оборони України.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна