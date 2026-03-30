рф щомісяця рекрутує та втрачає близько 30-40 тисяч військовослужбовців - ГУР

Київ • УНН

 • 140 перегляди

росія поповнює армію контрактниками завдяки виплатам, що покриває щомісячні втрати. Такий баланс дозволяє продовжувати війну без загальної мобілізації.

В рфспостерігається підготовка до повноцінної загальної мобілізації, оскільки окупаційна армія поповнюється коштом контрактників-добровольців, які розраховують на фінансові стимули. Армія держави-агресора щомісячно рекрутує та втрачає близько 30-40 тисяч військовослужбовців. Про це у коментарі для "Радіо Свобода" розповів представник ГУР МО України Андрій Черняк, пише УНН.

Деталі

Російська влада активно стимулює підписання контрактів фінансовими виплатами, які відрізняються залежно від регіону. У деяких випадках місцеві чиновники навіть конкурують між собою.

Губернатори якихось певних регіонів один перед одним хваляться, хто може заплатити більше, хто може дати більше призовнику

- пояснив представник ГУР МО України.

Водночас за оцінками української розвідки, щомісячні втрати армії рф становлять приблизно 30-40 тисяч осіб - на рівні з кількістю новобранців.

З його слів, такий баланс у найближчій перспективі дозволяє росії продовжувати агресію без необхідності оголошення загальної мобілізації. Разом з тим, за таких умов ворог не може розраховувати на здійснення стратегічних проривів на фронті.

Тобто сказати, що щось зміниться і мобілізаційний ресурс буде ставати меншим, чи люди будуть переставати йти до збройних сил, знаючи політику росії, знаючи психологію росіян, ми, на жаль, не можемо цього стверджувати. Тому що вони будуть створювати, влада буде створювати такі умови, щоб людям все одно не залишалося нічого, крім як піти і підписати контракт

- підсумував Андрій Черняк.

Наразі воєнна розвідка не бачить передумов для зменшення мобілізаційного ресурсу рф у найближчій перспективі.

