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Алієв помилував француза після скасування санкцій ЄС проти російських олігархів

Київ • УНН

 • 552 перегляди

Президент Азербайджану помилував Мартіна Раяна, засудженого до 10 років за шпигунство. Його затримали у грудні 2023 року.

Алієв помилував француза після скасування санкцій ЄС проти російських олігархів

Президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував громадянина Франції Мартіна Раяна, який перебував в ув’язненні з 2023 року за звинуваченням у шпигунстві; це сталося наступного дня після того, як ЄС скасував санкції проти двох російських мільярдерів. Про це повідомляє News.Az, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється на офіційному сайті президента Азербайджану, 23 вересня президент Алієв підписав указ про помилування низки засуджених осіб.

Серед помилуваних є п’ятеро іноземних громадян.

Громадянина Франції Мартіна Раяна засудили до 10 років позбавлення волі вироком Бакинського суду з тяжких злочинів від 16 березня 2026 року.

Згідно з обвинувальним висновком, Мартіна Раяна підозрювали в отриманні завдань та діяльності, пов’язаній зі збором інформації про зброю та боєприпаси, вироблені в Азербайджані.

Йшлося також про оснащення азербайджанської армії під час 44-денної війни 2020 року, осіб, які проходять або проходили військову службу у Збройних силах Азербайджану, людей, які здобували освіту французькою мовою за кордоном, іноземних громадян та юридичних осіб, що працюють в Азербайджані.

Також йшлося про організацію таємних переказів коштів через Азербайджан до інших країн за вказівками французької розвідки, відносини та співпрацю Азербайджану з Великою Британією, Алжиром, Туреччиною, Пакистаном, Іраном, Китаєм, Сомалі, країнами Центральної Азії та іншими державами, а також плани військового співробітництва та імпортоване озброєння.

Його затримала Державна служба безпеки Азербайджану 4 грудня 2023 року. Мартіну Раяну, генеральному директору компанії Merkorama LLC, висунули обвинувачення у шпигунстві.

Згідно з обвинувальним висновком, співробітники Головного управління зовнішньої безпеки Франції (DGSE), яких згодом оголосили персонами нон ґрата та вислали з Баку, залучили Мартіна Раяна до таємної співпраці та використовували його як агента-шпигуна.

У Києві назвали скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана ганебним, але "святкування у москві ще можна зіпсувати"22.09.26, 19:30 • 3708 переглядiв

У цій кримінальній справі Мартіну Раяну висунули обвинувачення за статтею 276 Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки — шпигунство.

Доповнення

Як раніше писав УНН Париж вимагав вилучення російського олігарха Алішера Усманова зі санкційного списку ЄС. Офіційно Франція посилалася на міркування національної безпеки. Однак у Брюсселі відомо, що Азербайджан тисне на Париж, обіцяючи звільнення двох громадян Франції в обмін на поступку у справі Усманова.

ЄС продовжив санкції проти рф, але виключив зі списку олігархів Усманова й Фрідмана - ЗМІ22.09.26, 17:58 • 25623 перегляди

Ольга Розгон

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