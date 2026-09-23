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Алиев помиловал француза после отмены санкций ЕС против российских олигархов

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Президент Азербайджана помиловал Мартина Райана, осуждённого на 10 лет за шпионаж. Его задержали в декабре 2023 года.

Алиев помиловал француза после отмены санкций ЕС против российских олигархов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал гражданина Франции Мартина Райана, который находился в заключении с 2023 года по обвинению в шпионаже; это произошло на следующий день после того, как ЕС отменил санкции против двух российских миллиардеров. Об этом сообщает News.Az, пишет УНН.

Детали

Как сообщается на официальном сайте президента Азербайджана, 23 сентября президент Алиев подписал указ о помиловании ряда осужденных лиц.

Среди помилованных — пятеро иностранных граждан.

Гражданин Франции Мартин Райан был приговорен к 10 годам лишения свободы решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 марта 2026 года.

Согласно обвинительному заключению, Мартина Райана подозревали в получении заданий и деятельности, связанной со сбором информации об оружии и боеприпасах, произведенных в Азербайджане.

Речь также шла об оснащении азербайджанской армии во время 44-дневной войны 2020 года, лицах, проходящих или проходивших военную службу в Вооруженных силах Азербайджана, людях, получавших образование на французском языке за рубежом, иностранных гражданах и юридических лицах, работающих в Азербайджане.

Также речь шла об организации тайных переводов денежных средств через Азербайджан в другие страны по указаниям французской разведки, отношениях и сотрудничестве Азербайджана с Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали, странами Центральной Азии и другими государствами, а также планах военного сотрудничества и импортированном вооружении.

Его задержала Государственная служба безопасности Азербайджана 4 декабря 2023 года. Мартину Райану, генеральному директору компании Merkorama LLC, предъявили обвинение в шпионаже.

Согласно обвинительному заключению, сотрудники Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE), которых впоследствии объявили персонами нон грата и выслали из Баку, привлекли Мартина Райана к тайному сотрудничеству и использовали его в качестве агента-шпиона.

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В этом уголовном деле Мартину Райану предъявили обвинение по статье 276 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики — шпионаж.

Дополнение

Как ранее писал УНН, Париж требовал исключить российского олигарха Алишера Усманова из санкционного списка ЕС. Официально Франция ссылалась на соображения национальной безопасности. Однако в Брюсселе известно, что Азербайджан оказывает давление на Париж, обещая освобождение двух граждан Франции в обмен на уступку в деле Усманова.

ЕС продлил санкции против рф, но исключил из списка олигархов Усманова и Фридмана — СМИ22.09.26, 17:58 • 25631 просмотр

Ольга Розгон

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