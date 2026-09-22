В Киеве назвали отмену санкций против Усманова и Фридмана позорной, но «празднование в москве еще можно испортить»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на отмену санкций в отношении российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана и назвал ее позорной и "ничем не оправданной", передает УНН.

Решение исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка является позорным и ничем не оправданным. В москве празднуют, ведь получили то, чего стремились добиться: ощущение безнаказанности, унижение Европейского Союза и раскол среди европейцев - заявил Сибига.

Впрочем, по его словам, празднование в москве еще можно испортить.

Призываю все государства–члены ЕС уже сейчас заявить, что они введут собственные национальные санкции против этих двух лиц - резюмировал глава МИД Украины.

Напомним

Во вторник дипломаты ЕС сообщили, что представители государств-членов согласились исключить двух миллиардеров из санкционного списка в отношении россии и продлить действие санкций в отношении остальных 3000 физических и юридических лиц еще на три года.