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В Киеве назвали отмену санкций против Усманова и Фридмана позорной, но «празднование в москве еще можно испортить»

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Андрей Сибига назвал отмену санкций против Усманова и Фридмана позорной. Он призвал страны ЕС ввести собственные ограничения.

В Киеве назвали отмену санкций против Усманова и Фридмана позорной, но «празднование в москве еще можно испортить»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на отмену санкций в отношении российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана и назвал ее позорной и "ничем не оправданной", передает УНН.

Решение исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка является позорным и ничем не оправданным. В москве празднуют, ведь получили то, чего стремились добиться: ощущение безнаказанности, унижение Европейского Союза и раскол среди европейцев 

- заявил Сибига.

Впрочем, по его словам, празднование в москве еще можно испортить.

Призываю все государства–члены ЕС уже сейчас заявить, что они введут собственные национальные санкции против этих двух лиц 

- резюмировал глава МИД Украины.

Напомним

Во вторник дипломаты ЕС сообщили, что представители государств-членов согласились исключить двух миллиардеров из санкционного списка в отношении россии и продлить действие санкций в отношении остальных 3000 физических и юридических лиц еще на три года.

Антонина Туманова

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Санкции
Андрей Сибига
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