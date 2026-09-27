росія могла вдвічі перебільшити кількість вироблених винищувачів Су-57

росія заявляє, що протягом 2020–2025 років її повітряно-космічні сили отримали 48 серійних винищувачів Су-57, однак реальна кількість може бути приблизно вдвічі меншою. Російські дані суттєво розходяться з оцінками західних експертів, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

За даними російського "Центру аналізу стратегій і технологій", лише у 2025 році нібито виготовили 14 Су-57, які передали військовим на початку 2026-го. Крім того, росія заявляє про постачання перших 2 із 12 експортних Су-57Е для Алжиру.

Водночас Defense Express звертає увагу, що такі темпи виробництва виглядають завищеними, оскільки ще у 2024 році росіяни повідомляли про роботу над усуненням "вузьких місць" у виробництві цих літаків.

Західні оцінки значно нижчі

За оцінкою британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), протягом 2020–2025 років росія могла отримати лише близько 20 нових Су-57 – у середньому по 4–5 літаків на рік.

Таким чином, заявлена росією цифра у 48 винищувачів може бути перебільшена приблизно вдвічі.

При цьому на Су-57, які випускаються у 2025–2026 роках, продовжують встановлювати двигуни АЛ-41Ф1, тоді як випробування нового двигуна "Изделие 177" росія розпочала лише у грудні 2025 року.

Україна вперше застосувала бойових роботів проти російської армії на Донбасі