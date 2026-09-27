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Россия могла вдвое преувеличить количество произведённых истребителей Су-57

Киев • УНН

 • 812 просмотра

РФ заявляет о 48 Су-57 в 2020–2025 годах, однако RUSI оценивает их количество примерно в 20. Новый двигатель испытывают только с декабря 2025 года.

Россия могла вдвое преувеличить количество произведённых истребителей Су-57

Россия заявляет, что в течение 2020–2025 годов её военно-воздушные и космические силы получили 48 серийных истребителей Су-57, однако реальное количество может быть примерно вдвое меньше. Российские данные существенно расходятся с оценками западных экспертов, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным российского «Центра анализа стратегий и технологий», только в 2025 году якобы изготовили 14 Су-57, которые передали военным в начале 2026-го. Кроме того, Россия заявляет о поставке первых 2 из 12 экспортных Су-57Э для Алжира.

В то же время Defense Express обращает внимание, что такие темпы производства выглядят завышенными, поскольку ещё в 2024 году россияне сообщали о работе над устранением «узких мест» в производстве этих самолётов.

Западные оценки значительно ниже

По оценке британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), в течение 2020–2025 годов Россия могла получить лишь около 20 новых Су-57 — в среднем по 4–5 самолётов в год.

Таким образом, заявленная Россией цифра в 48 истребителей может быть завышена примерно вдвое.

При этом на Су-57, которые выпускаются в 2025–2026 годах, продолжают устанавливать двигатели АЛ-41Ф1, тогда как испытания нового двигателя «Изделие 177» Россия начала лишь в декабре 2025 года.

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Степан Гафтко

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