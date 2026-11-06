В Естонії українця засудили за перевезення чотирьох нелегальних мігрантів
Київ • УНН
37-річний українець отримав 1 рік і 10 місяців ув’язнення, з яких два місяці відбуде негайно. Після цього його депортують.
Повітовий суд естонського міста Пярну у ході спрощеного розгляду визнав 37-річного громадянина України винним у незаконному перевезенні мігрантів до Естонії та засудив його до тюремного ув’язнення. Згодом він має бути депортований з Естонії, а в’їзд до країни йому буде заборонено впродовж п’яти років. Про це повідомляє естонський мовник ERR, передає УНН.
Деталі
За даними естонських ЗМІ, 37-річний Олександр Суворов перевозив у своєму авто чотирьох іноземців, яких незаконно ввезли до країни. Серед них - один громадянин Алжиру та троє громадян Сомалі.
У рамках спрощеного судочинства громадянин України був засуджений до одного року та десяти місяців позбавлення волі, з яких два місяці мають бути відбуті негайно. Решту терміну не доведеться відбувати, якщо чоловік не вчинить нового умисного злочину протягом двох з половиною років умовного терміну
Відповідно до законодавства Естонії, за незаконне перевезення іноземця через кордон передбачено три роки позбавлення волі. Якщо нелегальні іммігранти опиняються в ситуації, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю, суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Естонія планує побудувати близько 150 оборонних бункерів поблизу кордону з росією.