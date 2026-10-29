Естонія збудує близько 150 оборонних бункерів на кордоні з росією
Київ • УНН
Естонія планує звести близько 150 бункерів в Іда-Вірумаа на кордоні з росією. У школах розширять навчання з оборони та керування дронами.
Естонія планує побудувати близько 150 оборонних бункерів поблизу кордону з росією. Укріплення мають з'явитися в прикордонному повіті Іда-Вірумаа. Про це повідомляє естонський мовник ERR, пише УНН.
Деталі
За інформацією видання, приблизно 100 оборонних споруд планують розмістити на державних землях, а ще 50 – на ділянках, що перебувають у муніципальній або приватній власності.
Будівництво бункерів стане частиною заходів Естонії з посилення обороноздатності та захисту східного кордону країни, який одночасно є зовнішнім кордоном НАТО.
Естонія також посилює військову підготовку молоді
Паралельно з розбудовою оборонної інфраструктури естонська влада планує приділяти більше уваги підготовці молоді до питань національної безпеки.
Як повідомив Мартін Херем, Міністерство оборони Естонії затвердило нову молодіжну політику, розраховану на наступні чотири роки.
Німецький спецназ почали готувати до можливої війни з росією – військові змінюють тактику та сценарії бойових дій27.10.26, 23:18 • 3744 перегляди
Документ передбачає розширення викладання тем, пов'язаних із державною обороною, у шкільній програмі. Зокрема, учнів планують навчати основ керування безпілотниками.
Таким чином, Естонія має намір одночасно зміцнювати оборонні позиції на кордоні з росією та підвищувати рівень обізнаності молодого покоління у сфері безпеки й оборони.
НАТО не бачить загрози швидкого нападу росії, але готове захищати кожен сантиметр своєї території – Рютте14.10.26, 23:44 • 14475 переглядiв