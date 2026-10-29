Естонія збудує близько 150 оборонних бункерів на кордоні з росією

москву та підмосков'я масовано атакують дрони, в аеропортах обмежили польоти та розвернули літаки з Туреччини

У кремлі заявили, що мирні переговори щодо України відбудуться після 4 листопада

Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців

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Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето

ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ

Бюджет-2027 пройшов перше читання у ВР - що враховано і що далі

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Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів

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