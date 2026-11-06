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В Эстонии украинца осудили за перевозку четырёх нелегальных мигрантов

Киев • УНН

 • 100 просмотра

37-летний украинец получил 1 год и 10 месяцев лишения свободы, из которых два месяца отбудет немедленно. После этого его депортируют.

В Эстонии украинца осудили за перевозку четырёх нелегальных мигрантов

Уездный суд эстонского города Пярну в ходе упрощённого производства признал 37-летнего гражданина Украины виновным в незаконной перевозке мигрантов в Эстонию и приговорил его к тюремному заключению. Впоследствии он должен быть депортирован из Эстонии, а въезд в страну ему будет запрещён в течение пяти лет. Об этом сообщает эстонский вещатель ERR, передаёт УНН.

Детали

По данным эстонских СМИ, 37-летний Александр Суворов перевозил в своём автомобиле четырёх иностранцев, которых незаконно ввезли в страну. Среди них - один гражданин Алжира и трое граждан Сомали.

В рамках упрощённого судопроизводства гражданин Украины был приговорён к одному году и десяти месяцам лишения свободы, из которых два месяца должны быть отбыты немедленно. Остальную часть срока отбывать не придётся, если мужчина не совершит нового умышленного преступления в течение двух с половиной лет испытательного срока

- говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством Эстонии за незаконную перевозку иностранца через границу предусмотрено три года лишения свободы. Если нелегальные иммигранты оказываются в ситуации, угрожающей их жизни или здоровью, суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Эстония планирует построить около 150 оборонительных бункеров вблизи границы с россией.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Пожизненное лишение свободы
Государственная граница Украины
Алжир
Сомали
Эстония