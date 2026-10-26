Алжир вперше за понад 50 років відправить війська за кордон – що відомо про операцію в Нігері

Алжир планує ввести свої війська на територію Нігеру для захисту нафтогазових об'єктів та боротьби з терористичними угрупованнями. Це може стати першою закордонною військовою операцією країни з 1973 року. Про це повідомляє Meduza, пише УНН.

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Рішення про введення військ ухвалюють на тлі розширення військової співпраці між Алжиром та Нігером. Одним із головних завдань операції стане охорона енергетичної інфраструктури, що належить алжирським компаніям.

Крім того, алжирські військові мають долучитися до боротьби з джихадистськими угрупованнями, транскордонною злочинністю та контрабандою у прикордонних районах.

Перша закордонна військова операція за понад пів століття

Востаннє Алжир відправляв регулярні війська за межі своєї території у 1973 році. Тоді алжирські підрозділи брали участь у війні арабських держав проти Ізраїлю.

Нинішня операція стане суттєвою зміною у військовій політиці Алжиру, який протягом десятиліть не залучав регулярну армію до бойових операцій за кордоном.

Водночас точні терміни розгортання військ, чисельність контингенту та тривалість його перебування в Нігері наразі не уточнюються.

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