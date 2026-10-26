Алжир впервые более чем за 50 лет отправит войска за границу — что известно об операции в Нигере

Алжир планирует ввести свои войска на территорию Нигера для защиты нефтегазовых объектов и борьбы с террористическими группировками. Это может стать первой зарубежной военной операцией страны с 1973 года. Об этом сообщает Meduza, пишет УНН.

Детали

Решение о вводе войск принимается на фоне расширения военного сотрудничества между Алжиром и Нигером. Одной из главных задач операции станет охрана энергетической инфраструктуры, принадлежащей алжирским компаниям.

Кроме того, алжирские военные должны присоединиться к борьбе с джихадистскими группировками, трансграничной преступностью и контрабандой в приграничных районах.

Первая зарубежная военная операция более чем за полвека

В последний раз Алжир отправлял регулярные войска за пределы своей территории в 1973 году. Тогда алжирские подразделения участвовали в войне арабских государств против Израиля.

Нынешняя операция станет существенным изменением в военной политике Алжира, который на протяжении десятилетий не привлекал регулярную армию к боевым операциям за рубежом.

В то же время точные сроки развертывания войск, численность контингента и продолжительность его пребывания в Нигере пока не уточняются.

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