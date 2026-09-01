Алжир готовит смертную казнь за поджог на фоне лесных пожаров - Bloomberg

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун распорядился ввести смертную казнь за поджог. Страна до сих пор не оправилась от лесных пожаров, которые за последнюю неделю унесли жизни как минимум 12 человек, сообщает Bloomberg, передает УНН.

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По словам алжирского президента, поправки в Уголовный кодекс должны быть внесены на рассмотрение правительства в ближайшие дни, а "несколько человек", причастных к возникновению пожаров, уже арестованы, говорится в заявлении.

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Пожары вспыхнули в середине прошлой недели в трех восточных районах Алжира с большими лесными массивами - Джиджеле, Беджае и Тизи-Узу. Это вынудило многих людей покинуть свои дома, поскольку сильный ветер распространял огонь. Власти сообщили примерно о десятке погибших и объявили трехдневный государственный траур.

Ранее пожары опустошали алжирские леса в 2023 году. Тогда погибли более 30 человек, а двумя годами ранее погибли около 90 человек. Власти также обвинили поджигателей в этих событиях.

Хотя в стране применяется смертная казнь за терроризм и государственную измену, согласно данным Всемирной коалиции против смертной казни, казни в Алжире не проводились с 1993 года.

Напомним

Лесные пожары, которые этим летом охватили французские регионы Жиронда, Ланды и Вар, привели примерно к 25 тысячам страховых случаев с предварительной суммой ущерба почти в 500 млн евро.