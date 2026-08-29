Лісові пожежі у Франції завдали збитків майже на 500 млн євро
Київ • УНН
Пожежі знищили майже 100 тисяч гектарів лісу та пошкодили будинки й бізнес. Зафіксовано близько 25 тисяч страхових випадків.
Лісові пожежі, які цього літа охопили французькі регіони Жиронда, Ланди та Вар, спричинили близько 25 тисяч страхових випадків із попередньою сумою збитків майже 500 млн євро. Про це повідомляє BFM Business із посиланням на федерацію France Assureurs, пише УНН.
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Оцінка ґрунтується на заявах, поданих до середини серпня. У France Assureurs назвали масштаби збитків "винятковими" та попередили, що їхня сума може зрости, оскільки постраждалі можуть подавати заяви до 31 серпня.
Близько 21 тисячі страхових випадків стосуються приватної власності. Ще майже 3 тисячі заяв надійшли від підприємців, компаній, фермерів та місцевої влади. Понад 1800 випадків пов'язані зі збитками через вимушене припинення роботи бізнесу.
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Цього літа у Франції вигоріли майже 100 тисяч гектарів лісу – це рекорд за 20 років супутникових спостережень. Найбільша пожежа сталася в Жиронді, де в середині липня вогонь охопив 42 тисячі гектарів.
У найбільш постраждалому селі Ле-Порж були знищені 180 будинків. Влада також евакуювала близько 30 тисяч людей із небезпечних районів.
Раніше прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню оголосив про 12 млн євро негайної допомоги постраждалим регіонам, податкові пільги для бізнесу та прискорення видачі дозволів на відбудову зруйнованих будинків.
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