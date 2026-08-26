У Греції за кілька годин спалахнули 39 нових лісових пожеж
Київ • УНН
Найсильніша пожежа вирує на острові Саламін, де її гасять літаки, гелікоптери, наземні бригади й волонтери. Спека сягнула 40 градусів.
У Греції протягом кількох годин 25 серпня спалахнули 39 нових лісових пожеж, найсильніша з яких вирує на острові Саламін біля узбережжя Афін. Про це повідомила пожежна служба Греції, передає dpa, пише УНН.
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Пожежа на Саламіні поширилася в ущелині. До її гасіння залучили численні пожежні літаки та гелікоптери, великі наземні бригади й волонтерів.
На острові розташована найбільша база ВМС Греції. За даними пожежників, наразі їй нічого не загрожує.
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За даними цивільної оборони, через тривалу посуху ризик лісових пожеж залишається високим на значній території країни.
У центрі Афін у вівторок температура сягнула 40 градусів. За прогнозами, сильна спека в Греції триватиме до початку наступного тижня.
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