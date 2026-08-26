У Греції за кілька годин спалахнули 39 нових лісових пожеж

У Греції протягом кількох годин 25 серпня спалахнули 39 нових лісових пожеж, найсильніша з яких вирує на острові Саламін біля узбережжя Афін. Про це повідомила пожежна служба Греції, передає dpa, пише УНН.

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Пожежа на Саламіні поширилася в ущелині. До її гасіння залучили численні пожежні літаки та гелікоптери, великі наземні бригади й волонтерів.

На острові розташована найбільша база ВМС Греції. За даними пожежників, наразі їй нічого не загрожує.

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За даними цивільної оборони, через тривалу посуху ризик лісових пожеж залишається високим на значній території країни.

У центрі Афін у вівторок температура сягнула 40 градусів. За прогнозами, сильна спека в Греції триватиме до початку наступного тижня.

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