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У Греції за кілька годин спалахнули 39 нових лісових пожеж

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Найсильніша пожежа вирує на острові Саламін, де її гасять літаки, гелікоптери, наземні бригади й волонтери. Спека сягнула 40 градусів.

У Греції за кілька годин спалахнули 39 нових лісових пожеж

У Греції протягом кількох годин 25 серпня спалахнули 39 нових лісових пожеж, найсильніша з яких вирує на острові Саламін біля узбережжя Афін. Про це повідомила пожежна служба Греції, передає dpa, пише УНН.

Деталі

Пожежа на Саламіні поширилася в ущелині. До її гасіння залучили численні пожежні літаки та гелікоптери, великі наземні бригади й волонтерів.

На острові розташована найбільша база ВМС Греції. За даними пожежників, наразі їй нічого не загрожує.

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За даними цивільної оборони, через тривалу посуху ризик лісових пожеж залишається високим на значній території країни.

У центрі Афін у вівторок температура сягнула 40 градусів. За прогнозами, сильна спека в Греції триватиме до початку наступного тижня.

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Степан Гафтко

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