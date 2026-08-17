Бельгія зіткнулася з найбільшою лісовою пожежею за всю історію спостережень

У Бельгії вирує найбільша лісова пожежа за всю сучасну історію спостережень, яка з п'ятниці охопила близько 3000 гектарів природного заповідника Хай-Фенс поблизу кордону з Німеччиною. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Понад 250 пожежників та рятувальників працювали протягом ночі, намагаючись стримати поширення вогню. Влада заявляє, що пожежа залишається неконтрольованою, а мешканців двох сіл уже евакуювали.

Бельгія звернулася по допомогу до європейських партнерів, оскільки для боротьби з вогнем значною мірою потрібна авіація. У неділю до гасіння залучили гелікоптери федеральної поліції Бельгії та літаки з Нідерландів.

Європа направляє авіацію на допомогу Бельгії

Після активації Бельгією Механізму цивільного захисту ЄС очікується прибуття додаткових гелікоптерів із Чехії та Швеції. Німеччина та Норвегія також розглядають можливість надати повітряну підтримку.

Дякуємо нашим європейським партнерам за допомогу, яку вони надають - написав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

Вогонь поширюється територією з торфовищами та сосновими лісами у Високих Болотах. Цей регіон уже зазнавав масштабних пожеж у 1911 році під час тривалого періоду спеки та посухи.

Наразі повідомлень про знищені будинки немає, однак влада продовжує евакуацію мешканців із небезпечних районів. Пожежа стала найбільшою в Бельгії з часів масштабної стихії 1911 року.

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