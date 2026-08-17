Бельгія зіткнулася з найбільшою лісовою пожежею за всю історію спостережень

$44.7051.55
ukenru
16 серпня, 18:07 • 17443 перегляди
"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри
16 серпня, 15:22 • 22435 перегляди
В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де РішельєPhotoVideo
16 серпня, 14:39 • 33929 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?
16 серпня, 14:09 • 16636 перегляди
Українка Онофрійчук виборола золото на ЧС з художньої гімнастики
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 39159 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
16 серпня, 12:10 • 24513 перегляди
Зеленський не вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ - нардеп
16 серпня, 10:48 • 27778 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу, що виробляє паливо для “Смерчей” та “Торнадо”
Ексклюзив
16 серпня, 10:08 • 22421 перегляди
Коридор затемнень набирає сили: чому 20–23 серпня можуть стати поворотними днями
Ексклюзив
16 серпня, 08:57 • 19274 перегляди
Адаптація першачків до школи: дитячий психолог пояснила, як боротись із труднощами
16 серпня, 08:13 • 18559 перегляди
Ракетний удар рф по "АрселорМіттал Кривий Ріг" - двоє загиблих, 13 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
51%
743мм
Популярнi новини
Солдати КНДР перетнули лінію демаркації, військові Південної Кореї відреагували попереджувальними пострілами - ЗМІ16 серпня, 15:34 • 12398 перегляди
У Сербії через посуху з-під води з'явилися затоплені німецькі кораблі часів Другої світової війни16 серпня, 15:56 • 10372 перегляди
Окупанти ударили безпілотником по пошті у Краматорську: щонайменше одна людина загинула, ще 6 - поранені16 серпня, 16:40 • 3894 перегляди
Ключовий банк рф звільнив головного економіста, який спрогнозував поразку росії "у війні на виснаження"16 серпня, 16:54 • 11254 перегляди
На Одещині кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 9Photo16 серпня, 17:09 • 11501 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 33924 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 39155 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 95627 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 78361 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 70758 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку01:05 • 266 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році23:00 • 2072 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 50076 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 87136 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 82068 перегляди
Актуальне
Фільм
Серіали
Соціальна мережа
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

Бельгія зіткнулася з найбільшою лісовою пожежею за всю історію спостережень

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У Бельгії вирує найбільша лісова пожежа за всю історію спостережень, що охопила 3000 гектарів заповідника Хай-Фенс. Влада евакуювала мешканців двох сіл, а ЄС направив авіацію на допомогу.

Бельгія зіткнулася з найбільшою лісовою пожежею за всю історію спостережень

У Бельгії вирує найбільша лісова пожежа за всю сучасну історію спостережень, яка з п'ятниці охопила близько 3000 гектарів природного заповідника Хай-Фенс поблизу кордону з Німеччиною. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Понад 250 пожежників та рятувальників працювали протягом ночі, намагаючись стримати поширення вогню. Влада заявляє, що пожежа залишається неконтрольованою, а мешканців двох сіл уже евакуювали.

Бельгія звернулася по допомогу до європейських партнерів, оскільки для боротьби з вогнем значною мірою потрібна авіація. У неділю до гасіння залучили гелікоптери федеральної поліції Бельгії та літаки з Нідерландів.

Європа направляє авіацію на допомогу Бельгії

Після активації Бельгією Механізму цивільного захисту ЄС очікується прибуття додаткових гелікоптерів із Чехії та Швеції. Німеччина та Норвегія також розглядають можливість надати повітряну підтримку.

Дякуємо нашим європейським партнерам за допомогу, яку вони надають

- написав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

Вогонь поширюється територією з торфовищами та сосновими лісами у Високих Болотах. Цей регіон уже зазнавав масштабних пожеж у 1911 році під час тривалого періоду спеки та посухи.

Наразі повідомлень про знищені будинки немає, однак влада продовжує евакуацію мешканців із небезпечних районів. Пожежа стала найбільшою в Бельгії з часів масштабної стихії 1911 року.

У Франції затримали майже 500 людей через підозри у підпалах15.08.26, 21:40 • 4350 переглядiв

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Евакуація
Пожежі
Барт Де Вевер
Швеція
Бельгія
Норвегія
Чехія
Німеччина
Нідерланди