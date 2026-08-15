У Франції затримали майже 500 людей через підозри у підпалах

$44.7051.55
ukenru
16:37 • 16589 перегляди
Зеленський підписав указ про створення статусу національних святинь Українського народу
Ексклюзив
14:03 • 39331 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 12:05 • 33207 перегляди
Укусила бджола: як відрізнити звичайний набряк від алергічної реакції та коли потрібна допомога
15 серпня, 10:55 • 32508 перегляди
Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT
15 серпня, 10:00 • 30185 перегляди
У Києві попрощалися з родиною, яка загинула через удар рф у ПухівціPhoto
15 серпня, 09:31 • 41733 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення
15 серпня, 08:52 • 22118 перегляди
Зеленський підтвердив ураження за допомогою "Фламінго" підприємства "роскосмосу" і не тількиVideo
15 серпня, 07:20 • 40722 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна
14 серпня, 20:59 • 104616 перегляди
Війська рф вийшли з Дніпропетровської області - Комітет офіцерів росіїPhoto
14 серпня, 19:13 • 62584 перегляди
"З поверненням, полковнику!" - у Києві попрощалися з Євгеном КоновальцемVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
52%
748мм
Популярнi новини
Генштаб підтвердив ураження ракетно-космічного центру "прогрес" у самарі і аеродрому "саваслейка"15 серпня, 09:38 • 12053 перегляди
Трамп просить Верховний суд США дозволити продовжити будівництво бальної зали Білого дому15 серпня, 12:46 • 9650 перегляди
Німеччина оновила попередження для своїх громадян щодо поїздок в Україну15 серпня, 13:00 • 8134 перегляди
Польща провела найбільший військовий парад в історії, а влада закликала бути готовими до війниVideo13:52 • 11829 перегляди
У Туреччині уламки безпілотника впали в сад на узбережжі Чорного моря, а мешканець знайшов частину ракетиVideo16:50 • 9616 перегляди
Публікації
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
14:03 • 39338 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 41738 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 40725 перегляди
Україна передасть іноземним музеям російські Т-72: що відомо про машину та скільки рф втратила даних танківPhoto14 серпня, 14:43 • 46412 перегляди
Як правильно заморозити ягоди на зиму: прості правила, щоб зберегти смак і форму надовгоPhoto14 серпня, 14:05 • 50174 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Піт Гегсет
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 30451 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 68341 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 64179 перегляди
Ріанна показала рідкісні фото з усіма трьома дітьми на БарбадосіPhoto12 серпня, 07:57 • 81341 перегляди
Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунківPhoto11 серпня, 20:18 • 75202 перегляди
Актуальне
AH-64 Apache
Техніка
Опалення
The Guardian
ATACMS

У Франції затримали майже 500 людей через підозри у підпалах

Київ • УНН

 • 554 перегляди

У Франції з початку літа затримали 474 особи, підозрюваних у навмисних або випадкових підпалах. Пожежі також охопили Хорватію, Німеччину, Грецію та Іспанію.

У Франції затримали майже 500 людей через підозри у підпалах

Майже 500 людей затримали у Франції за підозрою у навмисному або випадковому спричиненні лісових пожеж від початку літа. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

За даними французького МВС, із 1 липня правоохоронці затримали 474 людини, серед них 183 неповнолітніх. Близько 70% затриманих підозрюють у навмисних підпалах, решту - у випадковому спричиненні пожеж.

Пожежі охопили також Хорватію, Німеччину, Грецію та Іспанію. У Хорватії внаслідок пожежі загинула одна людина, ще 40 постраждали, а близько 1200 людей евакуювали.

Лісова пожежа в Німеччині охопила понад 200 гектарів, евакуйовано тисячі людей15.08.26, 03:23 • 11823 перегляди

У Німеччині понад 2000 людей залишили свої домівки через пожежу поблизу села Гей. Гасіння ускладнюють нерозірвані боєприпаси часів Другої світової війни.

В Іспанії пожежі охопили понад 31 тисячу гектарів у провінції Уельва, а близько 700 людей евакуювали. На північному сході країни військові також вивезли останки трьох арагонських королів XI століття з монастиря, якому загрожувало полум'я.

Лісова пожежа в Хорватії забрала життя людини, близько 40 поранено15.08.26, 09:39 • 6120 переглядiв

У Греції близько 500 туристів евакуювали з пляжів на Халкідіках. Водночас у Бельгії жителів провінції Льєж закликали залишити домівки через найбільшу лісову пожежу в історії країни.

За даними європейської служби Copernicus, "дуже екстремальні" умови для виникнення лісових пожеж охопили значну частину Центральної та Східної Європи. Причинами масштабних загорянь називають рекордну спеку, посуху та сильний вітер.

У Франції евакуювали 525 людей через нову лісову пожежу на південному заході країни14.08.26, 13:52 • 3864 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Вибухи
Евакуація
Пожежі
The Guardian
Франція
Бельгія
Греція
Хорватія
Іспанія
Німеччина