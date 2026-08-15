У Франції затримали майже 500 людей через підозри у підпалах
Київ • УНН
У Франції з початку літа затримали 474 особи, підозрюваних у навмисних або випадкових підпалах. Пожежі також охопили Хорватію, Німеччину, Грецію та Іспанію.
Майже 500 людей затримали у Франції за підозрою у навмисному або випадковому спричиненні лісових пожеж від початку літа. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
За даними французького МВС, із 1 липня правоохоронці затримали 474 людини, серед них 183 неповнолітніх. Близько 70% затриманих підозрюють у навмисних підпалах, решту - у випадковому спричиненні пожеж.
Пожежі охопили також Хорватію, Німеччину, Грецію та Іспанію. У Хорватії внаслідок пожежі загинула одна людина, ще 40 постраждали, а близько 1200 людей евакуювали.
Лісова пожежа в Німеччині охопила понад 200 гектарів, евакуйовано тисячі людей15.08.26, 03:23 • 11823 перегляди
У Німеччині понад 2000 людей залишили свої домівки через пожежу поблизу села Гей. Гасіння ускладнюють нерозірвані боєприпаси часів Другої світової війни.
В Іспанії пожежі охопили понад 31 тисячу гектарів у провінції Уельва, а близько 700 людей евакуювали. На північному сході країни військові також вивезли останки трьох арагонських королів XI століття з монастиря, якому загрожувало полум'я.
Лісова пожежа в Хорватії забрала життя людини, близько 40 поранено15.08.26, 09:39 • 6120 переглядiв
У Греції близько 500 туристів евакуювали з пляжів на Халкідіках. Водночас у Бельгії жителів провінції Льєж закликали залишити домівки через найбільшу лісову пожежу в історії країни.
За даними європейської служби Copernicus, "дуже екстремальні" умови для виникнення лісових пожеж охопили значну частину Центральної та Східної Європи. Причинами масштабних загорянь називають рекордну спеку, посуху та сильний вітер.
У Франції евакуювали 525 людей через нову лісову пожежу на південному заході країни14.08.26, 13:52 • 3864 перегляди