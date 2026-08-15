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Во Франции задержали почти 500 человек по подозрению в поджогах

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Во Франции с начала лета задержали 474 человека, подозреваемых в умышленных или случайных поджогах. Пожары также охватили Хорватию, Германию, Грецию и Испанию.

Во Франции задержали почти 500 человек по подозрению в поджогах

Почти 500 человек задержали во Франции по подозрению в умышленном или случайном возникновении лесных пожаров с начала лета. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

По данным французского МВД, с 1 июля правоохранители задержали 474 человека, среди них 183 несовершеннолетних. Около 70% задержанных подозревают в умышленных поджогах, остальных — в случайном возникновении пожаров.

Пожары также охватили Хорватию, Германию, Грецию и Испанию. В Хорватии в результате пожара погиб один человек, еще 40 пострадали, а около 1200 человек эвакуировали.

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В Германии более 2000 человек покинули свои дома из-за пожара возле села Гей. Тушение осложняют неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны.

В Испании пожары охватили более 31 тысячи гектаров в провинции Уэльва, а около 700 человек эвакуировали. На северо-востоке страны военные также вывезли останки трех арагонских королей XI века из монастыря, которому угрожало пламя.

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В Греции около 500 туристов эвакуировали с пляжей на Халкидиках. Тем временем в Бельгии жителей провинции Льеж призвали покинуть дома из-за крупнейшего лесного пожара в истории страны.

По данным европейской службы Copernicus, «очень экстремальные» условия для возникновения лесных пожаров охватили значительную часть Центральной и Восточной Европы. Причинами масштабных возгораний называют рекордную жару, засуху и сильный ветер.

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Степан Гафтко

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