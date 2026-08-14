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Во Франции эвакуировали 525 человек из-за нового лесного пожара на юго-западе страны

Киев • УНН

 • 1358 просмотра

В юго-западном регионе Ланды вспыхнул лесной пожар, уничтоживший 1100 гектаров леса и приведший к эвакуации 525 человек из села Люглон. С огнём борются 500 пожарных и шесть воздушных судов.

Во Франции эвакуировали 525 человек из-за нового лесного пожара на юго-западе страны

Французские власти эвакуировали 525 человек из деревни Люглон после того, как в юго-западном регионе Ланды вспыхнул лесной пожар. Очаг возгорания возник неподалёку от района, который уже пострадал от масштабных пожаров этим летом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пожар, который после начала в четверг уничтожил 1100 гектаров (2700 акров) леса, распространился на расстояние 2 км (1,2 мили) от центра Люглона, сообщил журналистам в пятницу представитель региональных властей Жиль Клаврель.

Регион Ланды покрыт сосновыми лесами, которые становятся чрезвычайно легковоспламеняющимися во время засухи.

"Ситуация неблагоприятная, а пожар по-прежнему бушует", — сказал Клаврель, добавив, что с огнём борются 500 пожарных, а для оказания помощи привлечены шесть летательных аппаратов.

Дороги к северу и югу от деревни перекрыты.

Клаврель не прокомментировал возможную причину возникновения пожара.

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Люглон расположен примерно в 100 км (62 милях) к юго-востоку от туристического района залива Аркашон, где два масштабных лесных пожара уничтожили более 50 тысяч гектаров (124 тысячи акров) и привели к эвакуации до 220 тысяч человек в конце июля.

Французские СМИ сообщили в пятницу, что 15-летний подросток был задержан в связи с пожаром, вспыхнувшим в июле возле аэропорта Бордо в том же регионе и унёсшим жизни двух пожарных.

Подростка привлекли к судебному расследованию. По данным местной газеты Sud Ouest, он якобы выбросил окурок, который стал причиной пожара. Прокуратура Бордо не сразу ответила на запрос о комментарии.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что 474 человека были задержаны по подозрению в причинении пожаров, независимо от того, было ли это сделано умышленно. Среди них 183 человека младше 18 лет. Ранее министерство заявляло, что около 70% задержанных подозреваются в умышленном поджоге.

Юго-западная Франция этим летом страдает от волн жары, а в пятницу днём температура, как ожидается, поднимется до 36 градусов по Цельсию (97 градусов по Фаренгейту).

Площадь территорий, выгоревших во Франции в этом году, уже превысила показатель предыдущего рекордного 2022 года.

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Ольга Розгон

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