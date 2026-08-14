Лесной пожар в Хорватии обрушился на туристический город, 36 пострадавших

Фото: Index.hr

Лесной пожар в Хорватии, вызванный сильным ветром, ночью обрушился на туристический город Омиш, охватив дома, вынудив около 1000 человек эвакуироваться и ранив десятки людей, сообщили в пятницу пожарная бригада и представители сферы здравоохранения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Огонь охватил населённые пункты и деревья на площади более 1000 гектаров, окрасив ночное небо в красный цвет над Омишем — живописным городом на известном далматинском побережье Хорватии, окружённым деревьями и скалистыми холмами.

Из 36 человек, которым службы скорой помощи оказали медицинскую помощь в городе Сплит, примерно в 25 км к северу, 14 были госпитализированы, а семеро получили травмы, угрожающие жизни, сообщили представители сферы здравоохранения.

Фото: Index.hr

В нескольких городах на участке от Омиша до Сплита в течение ночи разместили около 1000 человек.

«Это был сильный пожар, он смыл всё на своём пути... нанесён огромный материальный ущерб», — сказал главный пожарный Славко Туцакович.

По его словам, пожар, по-видимому, стих в пятницу утром, и открытого огня не было. Часть пожарных сил и четыре самолёта перебросили на другой пожар дальше на юг, на полуостров Пелешац, в лесистой местности, известной своими виноградниками.

Местные СМИ сообщают, что премьер-министр страны Андрей Пленкович направлялся в Омиш вместе с несколькими министрами правительства.

Жаркая погода и засуха, которые учёные связывают с изменением климата, создали идеальные условия для лесных пожаров по всей Европе этим летом, особенно во Франции, Испании и Греции. Балканы также пережили несколько волн жары.

Пожары угрожали туризму в разгар курортного сезона. В четверг сотни отдыхающих бежали из прибрежного городка на севере Греции на лодках, когда огонь распространялся через лес к берегу.

В Хорватии 286 пожарных, 90 пожарных машин и четыре самолёта всю ночь боролись с огнём, сказал Туцакович. Участок главной прибрежной автомагистрали был перекрыт.

«Всё вспыхнуло мгновенно», — рассказал газете Jutarnji List Горан Лович, владелец кафе возле места, где начался пожар в Локве-Рогознице.

«Это произошло внезапно: там, где есть лес и нет домов, вспыхнул открытый огонь», — указал он.

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