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В Германии из-за лесного пожара эвакуировали более 1800 человек, огонь приблизился к деревне у границы с Бельгией

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Власти Германии эвакуировали около 1800 человек из деревни Гей из-за лесного пожара, который приблизился к границе с Бельгией. Огонь охватил 25 гектаров, дорога B399 перекрыта.

В Германии из-за лесного пожара эвакуировали более 1800 человек, огонь приблизился к деревне у границы с Бельгией

Власти Германии утром в пятницу, 14 августа, распорядились эвакуировать около 1800 человек из их домов после того, как лесной пожар в западном регионе распространился в направлении деревни близ границы с Бельгией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Отмечается, что жители деревни Гей должны немедленно покинуть свои дома и отправиться в пункт помощи, оборудованный в начальной школе соседней деревни Штрас, сообщили представители муниципалитета в заявлении в 4:00 утра (02:00 по Гринвичу).

Им рекомендовали взять с собой только самые необходимые вещи, документы, удостоверяющие личность, и необходимые лекарства.

В четверг власти сообщили, что из-за лесного пожара, охватившего около 25 гектаров (62 акров) прилегающих лесных массивов, была развернута масштабная операция по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Пожарные и экстренные службы боролись с огнем, пытаясь сдержать его распространение, а дорога B399 через этот район была перекрыта.

По словам метеорологических служб, значительная часть Германии страдает от сухой погоды и высокого риска лесных пожаров.

На всем европейском континенте, который является регионом с самым быстрым потеплением в мире, продолжается чрезвычайно активный сезон лесных пожаров. Этому способствовали более влажная зима, стимулировавшая рост растительности, а затем — волны жары, из-за которых она высохла.

Токсичные водоросли появились на побережье Балтийского моря в Германии и Польше, власти предупреждают об опасности купания11.08.26, 12:44 • 3136 просмотров

Ольга Розгон

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