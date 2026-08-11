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Токсичные водоросли появились на побережье Балтийского моря в Германии и Польше, власти предупреждают об опасности купания

Киев • УНН

 • 2098 просмотра

В Германии и Польше на побережье Балтийского моря зафиксировали массовое размножение сине-зелёных водорослей, выделяющих токсины. Власти предупреждают об опасности купания, в Польше введены запреты на четырёх пляжах.

Токсичные водоросли появились на побережье Балтийского моря в Германии и Польше, власти предупреждают об опасности купания

На побережье Балтийского моря в Германии и Польше зафиксировали массовое размножение сине-зелёных водорослей, которые могут выделять токсины. В связи с этим власти предупреждают об опасности купания и уже ввели запреты на отдельных пляжах. Об этом сообщает t-online, пишет УНН.

Подробности

Высокая температура воды, сильное солнечное излучение и богатая питательными веществами вода в конце лета способствуют размножению сине-зелёных водорослей. Сейчас такая ситуация наблюдается и в Балтийском море.

Из-за сине-зелёных водорослей в настоящее время не рекомендуется купаться на некоторых пляжах немецкого и польского побережья Балтийского моря. Об этом предупреждают соответствующие органы здравоохранения. Загрязнение обнаружили на нескольких пляжных участках вблизи Ростока, а также на четырёх балтийских пляжах в Польше.

К западу от Варнемюнде город Росток предупредил о вероятном скоплении сине-зелёных водорослей. Речь идёт о пляжных участках с 30-го по 36-й, примерно на уровне Нового кладбища и далее вдоль побережья Балтийского моря в западном направлении. Управление здравоохранения Ростока в настоящее время рекомендует из соображений безопасности не купаться там и избегать контакта кожи с водорослями. Официальный запрет на купание изначально не вводили.

Сине-зелёные водоросли могут вызывать проблемы со здоровьем

Предупреждение особенно касается детей и собак. Собакам также не следует пить эту воду. Сине-зелёные водоросли могут вырабатывать токсины, способные вызывать проблемы со здоровьем. При контакте с кожей возможны, в частности, раздражение, отёки и аллергические реакции. Если проглотить сине-зелёные водоросли или загрязнённую ими воду, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом и рвота. В тяжёлых случаях также возможно затруднение дыхания.

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В Польше из-за сильного распространения сине-зелёных водорослей власти уже ввели запрет на купание. Ограничения распространяются на пляжи Ястарня-Лесьна и Юрата-Межиморже на Хельской косе, а также Гдыня-Редлово и Мехелинки в Гданьской бухте. Продолжительность запрета будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Власти отмечают, что ситуация может измениться даже в течение одного дня, сообщает Polskie Radio.

Справочно

Несмотря на название, сине-зелёные водоросли на самом деле не являются водорослями, а относятся к так называемым цианобактериям. Они естественным образом встречаются в озёрах, реках и прибрежных водах. Особенно активно они размножаются при высокой температуре, большом количестве солнечного света, в спокойной и богатой питательными веществами воде.

Бактерии могут скапливаться на поверхности воды в виде полос или целых "ковров". В то же время ветер и течение могут за короткое время переместить такие скопления или рассеять их. Обычно наличие сине-зелёных водорослей можно заметить по сине-зелёному помутнению воды.

Согласно правилу, которое приводит Nordkurier, если в воде по колено уже не видны собственные ноги, от купания следует отказаться. Отдыхающим рекомендуют и далее следить за актуальными предупреждениями на пляжах и соблюдать указания властей и спасателей.

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Ольга Розгон

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