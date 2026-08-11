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The Washington Post
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В Австралии похолодание помогло Большому Барьерному рифу избежать более масштабного обесцвечивания кораллов

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Поздний летний муссон принес похолодание, которое помогло избежать дальнейшего теплового стресса. Площадь живого кораллового покрова на севере и в центре рифа несколько увеличилась.

В Австралии похолодание помогло Большому Барьерному рифу избежать более масштабного обесцвечивания кораллов

Части Большого Барьерного рифа в Австралии удалось уберечь от дальнейшего теплового стресса после того, как поздний летний муссон принёс долгожданное похолодание к всемирно известному коралловому рифу у восточного побережья страны. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.

Подробности

Облака и дожди пришли в первые месяцы года как раз тогда, когда в северной и центральной частях рифа появились первые признаки нового обесцвечивания кораллов, говорится в последнем ежегодном отчёте Австралийского института морских наук (AIMS), опубликованном во вторник.

Ветер и волны также способствовали перемешиванию более тёплой поверхностной воды с более прохладной водой из глубоких слоёв. В AIMS заявили, что последние результаты свидетельствуют о многообещающих признаках восстановления.

Площадь живого покрова твёрдых кораллов в северной и центральной частях рифа немного увеличилась. На севере она выросла с 30% до 35,1% в период с августа 2025 года по июнь 2026 года, тогда как в центральной части показатель увеличился с 28,6% до 31,6%. На юге он немного снизился — с 26,9% до 26,4%.

Для подготовки отчёта AIMS обследовал 121 риф. Коралловый покров увеличился на 28% из них, не изменился на 56%, а сократился на 16%.

В период с 2016 по 2025 год риф пережил шесть масштабных случаев обесцвечивания кораллов.

Обесцвеченные кораллы испытывают сильный стресс, но часто не погибают и могут восстановиться, если условия улучшатся, а температура воды снизится.

Однако риф по-прежнему находится под давлением. Быстрорастущие кораллы-акропоры могут быстро восстанавливаться, но они особенно чувствительны к жаре, и эти позитивные изменения могут быть сведены на нет в течение года из-за нового масштабного обесцвечивания, предупредил руководитель программы мониторинга AIMS Майк Эмсли.

Для справки

Большой Барьерный риф, крупнейшая в мире система коралловых рифов, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1981 года. Повышение температуры океана представляет всё большую угрозу для рифа наряду с ухудшением качества воды, морскими звёздами «терновый венец», которые поедают кораллы, циклонами и экстремальными погодными явлениями.

В Италии из-за аномальной жары виноград для игристого вина начали собирать на 10 дней раньше и по ночам11.08.26, 09:44 • 1868 просмотров

Ольга Розгон

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