Масштабні пожежі охопили Грецію та Бельгію: сотні людей евакуювали, є загиблі

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На грецькому острові Саламіна поблизу Афін на тлі природної пожежі загинули двоє людей, сотні довелося евакуювати. А у Бельгії тим часом пожежа у природному заповіднику Високі Фени стала найбільшою в сучасній історії країни, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press та Reuters.

Рятувальники у двох країнах продовжують боротьбу з масштабними природними пожежами.

Деталі

На грецькому острові Саламіна, розташованому на захід від Афін неподалік від порту Пірей, масштабна пожежа спалахнула 16 серпня. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався та наблизився до житлових районів.

Унаслідок пожежі вже загинули двоє людей. Літнє подружжя виявили поблизу будинку неподалік від району, де виникло займання. Щонайменше п'ятьох людей доправили до місцевої клініки. Також відомо про пошкоджені та знищені житлові будинки.

Берегова охорона евакуювала понад 500 людей, зокрема морем із прибережних районів острова. До Саламіни також направили додаткові судна, які можуть бути залучені у разі необхідності подальшої евакуації. До боротьби з вогнем залучили близько 260 рятувальників. У гасінні також беруть участь добровольці, муніципальна техніка та пожежна авіація. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

Бельгія зіткнулася з найбільшою лісовою пожежею за всю історію спостережень

Водночас складна ситуація зберігається у Бельгії. Пожежа у природному заповіднику Високі Фени на сході країни, неподалік кордону з Німеччиною, охопила близько 3 тисяч гектарів. Вона стала найбільшою лісовою пожежею в сучасній історії Бельгії. Попередній антирекорд був зафіксований у 2011 році, коли вогонь знищив близько 1,4 тисячі гектарів.

Через загрозу поширення полум'я з небезпечних районів евакуювали близько 600 жителів і туристів. У боротьбі з пожежею задіяні понад 250 пожежників та інших рятувальників. Бельгійським службам допомагають фахівці з Німеччини, а також авіація Нідерландів і Швеції. До операції залучили бельгійських військових і місцевих фермерів із технікою.

Гасіння ускладнює особливість місцевості. Значну частину Високих Фенів становлять торфовища, де вогонь може поширюватися у висушеному ґрунті та знову спалахувати на ділянках, які на поверхні здаються вже загашеними.

Особливе занепокоєння викликає східний фронт пожежі, який рухається у напрямку Німеччини. У німецькому районі Моншау жителів окремих населених пунктів закликали залишити домівки через сильне задимлення.

Контекст

Пожежі в Бельгії та Греції стали частиною масштабної хвилі природних пожеж у Європі влітку 2026 року. Осередки займання також фіксували у Франції, Німеччині, Хорватії, Великій Британії, Іспанії та Португалії.

Одними з головних чинників, які ускладнюють ситуацію, залишаються тривалі періоди спеки, нестача опадів та висушена рослинність.

За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж (EFFIS), станом на 22 липня від початку 2026 року в Європейському Союзі вигоріло близько 254,4 тисячі гектарів територій. Було зафіксовано 1254 великі пожежі – більш ніж удвічі більше за середній багаторічний показник для цього періоду.