Масштабні пожежі охопили Грецію та Бельгію: сотні людей евакуювали, є загиблі

$44.710.0151.710.15
ukenru
09:35 • 2868 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
09:18 • 5932 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
08:45 • 7314 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo
06:18 • 16769 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
05:27 • 21001 перегляди
ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
17 серпня, 04:33 • 18869 перегляди
Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв
17 серпня, 04:21 • 23449 перегляди
У віці 36 років померла акторка Хайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка
17 серпня, 00:57 • 14833 перегляди
Іран оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення військового США
16 серпня, 18:07 • 34553 перегляди
"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри
16 серпня, 15:22 • 36109 перегляди
В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де РішельєPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3м/с
36%
743мм
Популярнi новини
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 29081 перегляди
Бельгія зіткнулася з найбільшою лісовою пожежею за всю історію спостережень17 серпня, 01:15 • 8120 перегляди
росія вкрала в України ідею маркетплейсу для дронів і озброєння17 серпня, 01:36 • 13320 перегляди
Українські БПЛА Vector зможуть бачити росіян крізь туман і хмари завдяки новому радаруPhoto17 серпня, 01:56 • 12353 перегляди
Що святкують 17 серпня в Україні та світі17 серпня, 04:00 • 11852 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 61319 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 60767 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 111694 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 95007 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 86716 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кім Чен Ин
Руслан Кравченко
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Ізраїль
Південна Корея
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo08:09 • 6170 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 29094 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 29414 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 59044 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 95956 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Крилата ракета
Гриби
Instagram

Масштабні пожежі охопили Грецію та Бельгію: сотні людей евакуювали, є загиблі

Київ • УНН

 • 2152 перегляди

На грецькому острові Саламіна через пожежу загинули двоє людей, понад 500 евакуйовано. У Бельгії вогонь у заповіднику Високі Фени охопив 3 тисячі гектарів, ставши найбільшим в історії країни.

Масштабні пожежі охопили Грецію та Бельгію: сотні людей евакуювали, є загиблі
Фото: Belga/Romain Rixhon

На грецькому острові Саламіна поблизу Афін на тлі природної пожежі загинули двоє людей, сотні довелося евакуювати. А у Бельгії тим часом пожежа у природному заповіднику Високі Фени стала найбільшою в сучасній історії країни, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press та Reuters.

Рятувальники у двох країнах продовжують боротьбу з масштабними природними пожежами.

Деталі

На грецькому острові Саламіна, розташованому на захід від Афін неподалік від порту Пірей, масштабна пожежа спалахнула 16 серпня. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався та наблизився до житлових районів.

Унаслідок пожежі вже загинули двоє людей. Літнє подружжя виявили поблизу будинку неподалік від району, де виникло займання. Щонайменше п'ятьох людей доправили до місцевої клініки. Також відомо про пошкоджені та знищені житлові будинки.

Берегова охорона евакуювала понад 500 людей, зокрема морем із прибережних районів острова. До Саламіни також направили додаткові судна, які можуть бути залучені у разі необхідності подальшої евакуації. До боротьби з вогнем залучили близько 260 рятувальників. У гасінні також беруть участь добровольці, муніципальна техніка та пожежна авіація. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

Бельгія зіткнулася з найбільшою лісовою пожежею за всю історію спостережень17.08.26, 04:15 • 8142 перегляди

Водночас складна ситуація зберігається у Бельгії. Пожежа у природному заповіднику Високі Фени на сході країни, неподалік кордону з Німеччиною, охопила близько 3 тисяч гектарів. Вона стала найбільшою лісовою пожежею в сучасній історії Бельгії. Попередній антирекорд був зафіксований у 2011 році, коли вогонь знищив близько 1,4 тисячі гектарів.

Через загрозу поширення полум'я з небезпечних районів евакуювали близько 600 жителів і туристів. У боротьбі з пожежею задіяні понад 250 пожежників та інших рятувальників. Бельгійським службам допомагають фахівці з Німеччини, а також авіація Нідерландів і Швеції. До операції залучили бельгійських військових і місцевих фермерів із технікою.

Гасіння ускладнює особливість місцевості. Значну частину Високих Фенів становлять торфовища, де вогонь може поширюватися у висушеному ґрунті та знову спалахувати на ділянках, які на поверхні здаються вже загашеними.

Особливе занепокоєння викликає східний фронт пожежі, який рухається у напрямку Німеччини. У німецькому районі Моншау жителів окремих населених пунктів закликали залишити домівки через сильне задимлення.

Контекст

Пожежі в Бельгії та Греції стали частиною масштабної хвилі природних пожеж у Європі влітку 2026 року. Осередки займання також фіксували у Франції, Німеччині, Хорватії, Великій Британії, Іспанії та Португалії.

Одними з головних чинників, які ускладнюють ситуацію, залишаються тривалі періоди спеки, нестача опадів та висушена рослинність.

За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж (EFFIS), станом на 22 липня від початку 2026 року в Європейському Союзі вигоріло близько 254,4 тисячі гектарів територій. Було зафіксовано 1254 великі пожежі – більш ніж удвічі більше за середній багаторічний показник для цього періоду.

Олександра Василенко

СвітПогода та довкілля