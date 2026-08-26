В Греции за несколько часов вспыхнули 39 новых лесных пожаров

В Греции в течение нескольких часов 25 августа вспыхнули 39 новых лесных пожаров, самый сильный из которых бушует на острове Саламин у побережья Афин. Об этом сообщила пожарная служба Греции, передает dpa, пишет УНН.

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Пожар на Саламине распространился по ущелью. К его тушению привлекли многочисленные пожарные самолеты и вертолеты, крупные наземные бригады и волонтеров.

На острове расположена крупнейшая база ВМС Греции. По данным пожарных, в настоящее время ей ничто не угрожает.

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По данным гражданской обороны, из-за продолжительной засухи риск лесных пожаров остается высоким на значительной территории страны.

В центре Афин во вторник температура достигла 40 градусов. Согласно прогнозам, сильная жара в Греции продлится до начала следующей недели.

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