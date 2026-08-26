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В Греции за несколько часов вспыхнули 39 новых лесных пожаров

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Самый сильный пожар бушует на острове Саламин, где его тушат самолёты, вертолёты, наземные бригады и волонтёры. Жара достигла 40 градусов.

В Греции за несколько часов вспыхнули 39 новых лесных пожаров

В Греции в течение нескольких часов 25 августа вспыхнули 39 новых лесных пожаров, самый сильный из которых бушует на острове Саламин у побережья Афин. Об этом сообщила пожарная служба Греции, передает dpa, пишет УНН.

Подробности

Пожар на Саламине распространился по ущелью. К его тушению привлекли многочисленные пожарные самолеты и вертолеты, крупные наземные бригады и волонтеров.

На острове расположена крупнейшая база ВМС Греции. По данным пожарных, в настоящее время ей ничто не угрожает.

Бельгия столкнулась с крупнейшим лесным пожаром за всю историю наблюдений17.08.26, 04:15 • 11246 просмотров

По данным гражданской обороны, из-за продолжительной засухи риск лесных пожаров остается высоким на значительной территории страны.

В центре Афин во вторник температура достигла 40 градусов. Согласно прогнозам, сильная жара в Греции продлится до начала следующей недели.

Масштабные пожары охватили Грецию и Бельгию: сотни людей эвакуированы, есть погибшие17.08.26, 10:48 • 8022 просмотра

Степан Гафтко

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