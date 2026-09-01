Алжир готує смертну кару за підпал на тлі лісових пожеж - Bloomberg

Президент Алжиру Абдельмаджид Теббуне наказав запровадити смертну кару за підпал. Країна досі не оговталася від лісових пожеж, які за останній тиждень забрали життя щонайменше 12 людей, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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За словами алжирського президента, поправки до Кримінального кодексу мають бути подані до уряду найближчими днями, а "кілька осіб", причетних до спричинення пожеж, вже заарештовано, як йдеться в заяві.

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Пожежі спалахнули в середині минулого тижня у трьох східних районах Алжиру з великими лісовими масивами - Джиджелі, Беджаї та Тізі-Узу. Це змусило багатьох людей покинути свої домівки, оскільки сильний вітер поширював вогонь. Влада повідомила про десяток загиблих і оголосила три дні державної жалоби.

Раніше пожежі спустошували алжирські ліси у 2023 році. Тоді загинуло понад 30 осіб, а за два роки до того загинуло близько 90 осіб. Влада також звинуватила підпалювачів у цих подіях.

Хоча в країні застосовується смертна кара за тероризм і зраду, згідно з даними Всесвітньої коаліції проти смертної кари, страти а Алжирі не проводилися з 1993 року.

Нагадаємо

Лісові пожежі, які цього літа охопили французькі регіони Жиронда, Ланди та Вар, спричинили близько 25 тисяч страхових випадків із попередньою сумою збитків майже 500 млн євро.