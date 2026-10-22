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Financial Times
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Італія слідом за Францією перевіряє можливу причетність росії до заворушень у ЄС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Італійська влада з’ясовує, чи допомагали росіяни організовувати насильницькі протести в Мілані та інших містах Європи. Франція також перевіряє іноземний слід.

Італія слідом за Францією перевіряє можливу причетність росії до заворушень у ЄС - ЗМІ

Влада Італії запідозрила росію в причетності до масових заворушень в країні та Євросоюзі в цілому. Про це повідомляє The Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Італійські офіційні особи перевіряють, чи дійсно росіяни причетні до організації насильницьких протестів, які охопили Мілан та інші європейські міста на вихідних.

Протести в Парижі, Мілані та інших європейських містах через вартість життя переросли в насильство на вихідних, що призвело до грабежів і підпалів. Рівень насильства та очевидна координація деяких нападів спонукали чиновників дізнатися, чи це може бути щось більше, ніж просто спонтанне вираження гніву 

- йдеться в публікації.

Ще раніше влада Франції зробила аналогічні кроки, передає The Financial Times. Крім росіян, у Парижі підозрюють, що за протестами можуть стояти вихідці з Ірану, Алжиру чи арабських країн.

Нагадаємо

Влада Франції вирішила залучити військових до забезпечення порядку під час нової хвилі протестів, запланованих на суботу, 24 жовтня. Уряд визнав серйозні помилки силовиків після масштабних заворушень, які охопили найбільші міста країни минулими вихідними.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Сутички
Мітинги в Україні
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Bloomberg
Мілан
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Італія
Іран