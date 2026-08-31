Алжир відправив винищувачі до Нігеру після невдалого військового заколоту

$44.5451.86
ukenru
21:36 • 8420 перегляди
У Литві та Чехії біля оборонних компаній з'явилися траурні вінки – підозрюють провокацію спецслужб рфPhoto
21:15 • 9602 перегляди
У Німеччині партія Вагенкнехт хоче разом з AfD виступити проти допомоги Україні
30 серпня, 12:11 • 28258 перегляди
росія посилює "сіру" війну проти Європи - WSJ
30 серпня, 10:49 • 35692 перегляди
росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"Video
Ексклюзив
30 серпня, 08:01 • 35057 перегляди
Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України
30 серпня, 07:01 • 31385 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії
30 серпня, 04:44 • 35910 перегляди
Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios
30 серпня, 03:46 • 29160 перегляди
"Якщо Україна програє - програємо і ми": президент Фінляндії наголосив на важливості підтримки Києва
30 серпня, 02:16 • 26333 перегляди
путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів
30 серпня, 00:14 • 21549 перегляди
У Києві після нічної атаки постраждали щонайменше 3 людини, є влучання у кількох районахPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1м/с
77%
751мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ 30 серпня - Danone спростувала пошкодження офісу30 серпня, 14:01 • 11045 перегляди
На Волині перепоховали останки 55 польських жертв трагедії 1943 року30 серпня, 15:02 • 6772 перегляди
До половини ціни товару: у росії різко зросли комісії та логістичні витрати маркетплейсів 30 серпня, 16:59 • 5148 перегляди
У кремлі назвали умову зустрічі Зеленського, путіна і Трампа30 серпня, 17:14 • 8954 перегляди
NASA запустило новий космічний телескоп Roman для дослідження темної матерії та екзопланет30 серпня, 17:28 • 3814 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 103870 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 104822 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 84680 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 82986 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 80634 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Кім Чен Ин
Олександр Кубраков
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Одеська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto22:06 • 3118 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 35745 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 35128 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 53413 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto28 серпня, 22:05 • 52680 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Bild
Іскандер (ОТРК)
Dragon (космічний корабель)
Forbes

Алжир відправив винищувачі до Нігеру після невдалого військового заколоту

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Алжир направив до Нігеру чотири винищувачі Су-30 на прохання військової влади. Літаки мають протидіяти спробам дестабілізації.

Алжир відправив винищувачі до Нігеру після невдалого військового заколоту

Алжир направив 4 винищувачі Су-30 для підтримки військової влади сусіднього Нігеру після невдалого заколоту в країні. Літаки розгорнули на прохання керівництва Нігеру, повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство оборони Алжиру, пише УНН.

Деталі

В алжирському Міноборони заявили, що винищувачі допомагатимуть владі Нігеру "у протидії спробам дестабілізації братньої країни".

Напередодні керівництво Нігеру повідомило, що військовим вдалося придушити заколот солдатів у столиці Ніамеї.

Алжир посилює свою присутність у Сахелі

За даними Bloomberg, відправлення винищувачів стало черговою ознакою зростання ролі Алжиру в нестабільному регіоні Сахель.

Джихадисти атакували аеропорт у столиці Нігеру, загинули щонайменше 13 людей19.06.26, 06:16 • 4219 переглядiв

Заворушення стали першим серйозним викликом з боку збройних сил Нігеру для військової хунти, яка перебуває при владі після перевороту в липні 2023 року.

Тоді військові усунули від влади президента Мохамеда Базума, після чого країну очолило військове керівництво.

Влада Нігеру заявила про придушення військового заколоту після стрілянини у столиці30.08.26, 01:54 • 4026 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Су-30
Bloomberg
Алжир