Алжир відправив винищувачі до Нігеру після невдалого військового заколоту
Київ • УНН
Алжир направив до Нігеру чотири винищувачі Су-30 на прохання військової влади. Літаки мають протидіяти спробам дестабілізації.
Алжир направив 4 винищувачі Су-30 для підтримки військової влади сусіднього Нігеру після невдалого заколоту в країні. Літаки розгорнули на прохання керівництва Нігеру, повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство оборони Алжиру, пише УНН.
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В алжирському Міноборони заявили, що винищувачі допомагатимуть владі Нігеру "у протидії спробам дестабілізації братньої країни".
Напередодні керівництво Нігеру повідомило, що військовим вдалося придушити заколот солдатів у столиці Ніамеї.
Алжир посилює свою присутність у Сахелі
За даними Bloomberg, відправлення винищувачів стало черговою ознакою зростання ролі Алжиру в нестабільному регіоні Сахель.
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Заворушення стали першим серйозним викликом з боку збройних сил Нігеру для військової хунти, яка перебуває при владі після перевороту в липні 2023 року.
Тоді військові усунули від влади президента Мохамеда Базума, після чого країну очолило військове керівництво.
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