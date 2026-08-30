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Влада Нігеру заявила про придушення військового заколоту після стрілянини у столиці

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Сили безпеки Нігеру придушили військовий заколот у Ніамеї після стрілянини біля авіабази й аеропорту. Влада закликала жителів зберігати спокій.

Влада Нігеру заявила про придушення військового заколоту після стрілянини у столиці

Влада Нігеру заявила, що сили безпеки придушили військовий заколот у столиці Ніамеї, де вночі лунали стрілянина та вибухи поблизу авіабази й інших стратегічних об'єктів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на державне агентство Agence Nigérienne de Presse, пише УНН.

Деталі

За словами міністра оборони Нігеру Саліфу Моді, невдовзі після опівночі група військових почала затримувати інших військовослужбовців на базі 101 у Ніамеї. Після цього заколотники відкрили вогонь по кількох важливих об'єктах.

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Моді заявив, що сили оборони та безпеки швидко відреагували на події, локалізували заворушення та поступово відновили контроль над об'єктами. Він закликав жителів столиці зберігати спокій та повернутися до звичайної діяльності.

Стрілянина лунала біля міжнародного аеропорту

Уночі стрілянину та вибухи чули поблизу авіабази поруч із міжнародним аеропортом Діорі Хамані, а також біля інших стратегічних об'єктів Ніамея. Мовлення державного телебачення та радіо тимчасово переривалося і відновилося близько 10:00 суботи.

Події стали новим викликом для військового керівництва Абдурахамана Тіані, який прийшов до влади після перевороту в липні 2023 року та усунення обраного президента Мохамеда Базума. Нігер також продовжує протистояти ісламістським угрупованням, а протягом 2026 року в Ніамеї вже фіксували кілька інцидентів, пов'язаних із безпекою аеропорту та розташованої поруч військової бази.

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Степан Гафтко

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Bloomberg