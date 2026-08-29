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У столиці Нігеру нападники атакували аеропорт і намагалися прорватися до президентської будівлі

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

У столиці Нігеру пролунали вибухи та стрілянина біля аеропорту, президентського палацу й військової бази. Сили безпеки повернули контроль і шукають нападників.

У столиці Нігеру нападники атакували аеропорт і намагалися прорватися до президентської будівлі

У столиці Нігеру Ніамеї вранці 29 серпня пролунали вибухи та інтенсивна стрілянина, а нападники атакували міжнародний аеропорт Діорі Хамані та намагалися прорвати периметр безпеки біля президентської будівлі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у службах безпеки та очевидців, пише УНН.

Деталі

За словами одного з джерел агентства, нападники також націлилися на військову Базу 101 у Ніамеї. Представниця Консультативної ради Нігеру Бана Вагана Ібрагім заявила, що сили безпеки згодом відновили контроль над об'єктом.

Ще один боягузливий напад на Базу 101, і знову наші сили оборони та безпеки забезпечили контрольовану ситуацію

– написала вона.

Нападників шукають сили безпеки

Друге джерело Reuters у силових структурах повідомило, що частину нападників "нейтралізували", а інші втекли. Після цього сили безпеки розпочали пошукові операції.

Очевидці Reuters розповіли про сильну та безперервну стрілянину навколо президентського палацу. Також близько 02:13 за Гринвічем стрілянина знову пролунала в районі міжнародного аеропорту.

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Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити всі заяви джерел і представників місцевої влади. Військовий уряд Нігеру на момент публікації офіційно ситуацію не коментував.

Нігер перебуває під владою військових після перевороту 2023 року. Країна разом із Малі та Буркіна-Фасо входить до Альянсу держав Сахеля та продовжує боротися з ісламістськими угрупованнями, пов'язаними з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

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Степан Гафтко

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